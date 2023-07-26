«Этой работой не занимались годами»: Андрей Травников высказался о ремонте тротуаров в Новосибирске

— Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Обратите на это внимание. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет, — заявил губернатор.



На этой неделе стало известно, что прокуратура вынесла представление мэру Новосибирска. Причиной стали выбоины в асфальте и забитые ливневые канализации.