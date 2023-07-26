«Этой работой не занимались годами»: Андрей Травников высказался о ремонте тротуаров в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников заявил, что дороги в Новосибирске необходимо ремонтировать комплексно. По его словам, власти области готовы выделять деньги на благоустройство тротуаров и газона на дорогах, которые ремонтируют по нацпроекту.
Глава региона высказался об этом во время выездного совещания со специалистами мэрии на улице Богдана Хмельницкого.
— Планируйте работы комплексно. Понятно, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы можем деньги потратить на проезжую часть. Тогда давайте добавлять свои и сразу одновременно менять бордюры, приводить в порядок газоны. Этой работой не занимались годами, понятно, что за один год наверстать не получится, но хотя бы основные улицы давайте выбирать. Я на основные улицы готов добавлять деньги на одновременное приведение в порядок газонов, — цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.
Андрей Травников считает, что если власти планируют ремонт проезжей части, то нужно сразу продумать, как сделать эту дорогу удобней.
— Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Обратите на это внимание. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет, — заявил губернатор.
На этой неделе стало известно, что прокуратура вынесла представление мэру Новосибирска. Причиной стали выбоины в асфальте и забитые ливневые канализации.