Две трамвайные линии в сторону Снегирей и Родников планируют проложить в Новосибирске

В Новосибирске от «Соснового Бора» в сторону микрорайонов Снегири и Родники планируют проложить две трамвайные линии. Для их продления хотят построить эстакаду над железной дорогой. Об этом сообщил в личном телегам-канале депутат Законодательного собрания по округу № 22 Илья Поляков.

