Две трамвайные линии в сторону Снегирей и Родников планируют проложить в Новосибирске

В Новосибирске от «Соснового Бора» в сторону микрорайонов Снегири и Родники планируют проложить две трамвайные линии. Для их продления хотят построить эстакаду над железной дорогой. Об этом сообщил в личном телегам-канале депутат Законодательного собрания по округу
Также, по его словам, по генплану города предусмотрены две новые магистрали — на улицах Широтной и Арктической. В районе аэропорта Северный планируется троллейбусное и электробусное депо.
Пропускную способность увеличат также в связи со строительством микрорайона Клюквенный, который возводят неподалеку от улицы Тайгинской.
— Порядка 500 млн рублей из средств, выделенных дополнительно городу из областного бюджета, — финансирование дороги в Клюквенный через продление улицы Богдана Хмельницкого, — говорится в посте.
Как отметил Поляков, также в Клюквенный планируют продлить улицу Красных Зорь. Среди транспортных ближайших перспектив — расширение Мочищенского и Краснояровского шоссе, развязка на пересечении улицы Жуковского и
Ранее в Новосибирске до конца 2023 года на улице Сибиряков-Гвардейцев запланировали запустить скоростной трамвай. Для него уже начали прокладывать новые рельсы. Обособленная и приподнятая линия позволит вагонам двигаться по маршруту без задержек.