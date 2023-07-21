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Две трамвайные линии в сторону Снегирей и Родников планируют проложить в Новосибирске

Для их создания построят эстакаду над железной дорогой

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В районе аэропорта Северный планируют построить троллейбусное и электробусное депо

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В Новосибирске от «Соснового Бора» в сторону микрорайонов Снегири и Родники планируют проложить две трамвайные линии. Для их продления хотят построить эстакаду над железной дорогой. Об этом сообщил в личном телегам-канале депутат Законодательного собрания по округу № 22 Илья Поляков.

Также, по его словам, по генплану города предусмотрены две новые магистрали — на улицах Широтной и Арктической. В районе аэропорта Северный планируется троллейбусное и электробусное депо.

Пропускную способность увеличат также в связи со строительством микрорайона Клюквенный, который возводят неподалеку от улицы Тайгинской.

— Порядка 500 млн рублей из средств, выделенных дополнительно городу из областного бюджета, — финансирование дороги в Клюквенный через продление улицы Богдана Хмельницкого, — говорится в посте.

Как отметил Поляков, также в Клюквенный планируют продлить улицу Красных Зорь. Среди транспортных ближайших перспектив — расширение Мочищенского и Краснояровского шоссе, развязка на пересечении улицы Жуковского и 1-го Мочищенского шоссе.

Ранее в Новосибирске до конца 2023 года на улице Сибиряков-Гвардейцев запланировали запустить скоростной трамвай. Для него уже начали прокладывать новые рельсы. Обособленная и приподнятая линия позволит вагонам двигаться по маршруту без задержек.

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Трамвайная линияТранспортНовосибирск
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