Автобус придавил дверями 4-летнего мальчика — его отец разбил окно игрушкой, чтобы остановить движение

В Новосибирске, по словам очевидцев, водитель автобуса зажал 4-летнего ребенка дверьми. В деле разбирается полиция.

Информация о том, что водитель автобуса №29 не заметил малыша, закрыл двери и поехал, появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, родители ребенка звали водителя и просили открыть двери, но тот не реагировал. Тогда папа малыша разбил окно автобуса детской игрушкой, дыру в стекле видно на фотографиях.