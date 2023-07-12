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Автобус придавил дверями 4-летнего мальчика — его отец разбил окно игрушкой, чтобы остановить движение

В ситуации разбирается полиция

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Инцидент произошел вчера, 11 июля

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В Новосибирске, по словам очевидцев, водитель автобуса зажал 4-летнего ребенка дверьми. В деле разбирается полиция.

Информация о том, что водитель автобуса №29 не заметил малыша, закрыл двери и поехал, появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, родители ребенка звали водителя и просили открыть двери, но тот не реагировал. Тогда папа малыша разбил окно автобуса детской игрушкой, дыру в стекле видно на фотографиях.

Очевидцы отметили, что инцидент произошел 11 июля в районе остановки «Семейный квартал» в Южно-Чемском микрорайоне. Также в паблике опубликовали короткое видео, на котором слышно крики мамы мальчика, которая ругается на водителя — сам инцидент с происшествием не попал на видео.

По данным источника НГС, ребенку 4 года.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили журналисту, что на место происшествия выезжали полицейские. Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

— Заявление принято от обеих сторон данного происшествия. Известно, что никто не пострадал, травм, по предварительной информации, причинено не было в результате происшествия.

Маршрут №29 принадлежит двум перевозчикам ИП Копыльцов Константин Анатольевич и ИП Кобенко Вячеслав Александрович. Журналисту удалось связаться с Константином Копыльцовым, он сообщил, что инцидент произошел не на его маршруте. Связаться с Вячеславом Кобенко и его диспетчером не удалось, перевозчик не отвечает на звонки, а номер диспетчера недоступен.

Вчера стало известно, что в другом новосибирском автобусе произошел конфликт между кондуктором и пассажирами из-за пожилого мужчины, которого хотели выгнать из салона.

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АвтобусДвериПолицияГУ МВДРебенокОбщественный транспорт
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