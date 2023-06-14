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«Ехать реально было страшно!» Водитель автобуса в Новосибирске посадил за руль пассажира

ГИБДД проводит проверку, если информация подтвердится — водителя уволят

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Очевидец рассказал, как кондуктор передал руль знакомому, и тот поехал на красный сигнал светофора

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Водитель автобуса №64 уступил управление знакомому, и тот напугал других пассажиров своей ездой. 14 июня в паблике «Инцидент-Новосибирск» очевидец рассказал о том, что произошло в автобусе на его глазах.

— На остановке «Станиславский жилмассив» водитель уступил своему земляку управление автобусом. Он, в свою очередь, повёл автобус в очень агрессивной манере, не соблюдая скоростной режим. На перекрестке 9-й гвардейской дивизии пролетел на красный сигнал светофора. Ехать реально было страшно!, — написал очевидец.

ГИБДД Новосибирской области проверяют эту информацию.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При установлении нарушений, виновник будет привлечен к административной ответственности, — заверили в ГИБДД.

Ранее кондуктора автобуса №23 застали на рабочем месте с пивом. Мужчина стал звездой соцсетей и лишился работы.

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