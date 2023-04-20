Паром до Караканского бора заработал в Новосибирской области

Судно будет курсировать между двумя селами ежедневно до 16 сентября 2023 года. Самый ранний рейс из села Чингис — в 06:30, из села Спирино — в 07:00. Вечером отправление из Чингиса в 13:30, а из Спирино в 20:00. Кроме того, по пятницам до 26 августа паром будет отправляться в Чингис в 21:30.