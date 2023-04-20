Паром до Караканского бора заработал в Новосибирской области

В Новосибирской области в Ордынском районе 20 апреля начал курсировать паром «Барабинск» между селами Чингис и Спирино. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе Ордынского района во «ВКонтакте».
Судно будет курсировать между двумя селами ежедневно до 16 сентября 2023 года. Самый ранний рейс из села Чингис — в 06:30, из села Спирино — в 07:00. Вечером отправление из Чингиса в 13:30, а из Спирино в 20:00. Кроме того, по пятницам до 26 августа паром будет отправляться в Чингис в 21:30.
Добавим, что паромная переправа — единственный путь, соединяющий остров Чингис и материк в теплое время года. Паромом Чингис — Спирино обычно пользуются те, кто хочет попасть в Караканский бор. НГС рассказывал, чем известно это место.