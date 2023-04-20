СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 81.65
eur 89.37
Тема дняТри припаркованные фуры заметили на площади Ленина
Все новости
Все новости

Паром до Караканского бора заработал в Новосибирской области

В летнее время паром — единственная переправа, которая соединяет материк и остров Чингис

277

Судно будет курсировать до 16 сентября 2023 года

Поделиться

В Новосибирской области в Ордынском районе 20 апреля начал курсировать паром «Барабинск» между селами Чингис и Спирино. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе Ордынского района во «ВКонтакте».

Судно будет курсировать между двумя селами ежедневно до 16 сентября 2023 года. Самый ранний рейс из села Чингис — в 06:30, из села Спирино — в 07:00. Вечером отправление из Чингиса в 13:30, а из Спирино в 20:00. Кроме того, по пятницам до 26 августа паром будет отправляться в Чингис в 21:30.

По расписанию утреннее отправление назначено на 06:30

По расписанию утреннее отправление назначено на 06:30

Поделиться

Добавим, что паромная переправа — единственный путь, соединяющий остров Чингис и материк в теплое время года. Паромом Чингис — Спирино обычно пользуются те, кто хочет попасть в Караканский бор. НГС рассказывал, чем известно это место.

ПаромРечной транспортНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter