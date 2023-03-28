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В мэрии Новосибирска раскритиковали использование огнемета для борьбы со льдом — этим прославились два депутата

Власти подчеркивают, что это опасно не только для окружающих, но и для асфальта

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Павел Чернышев и Василий Стрекалов называют свое изобретение новым методом локальной борьбы с гололедом

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В мэрии Новосибирска отреагировали на инициативу депутатов горсовета Василия Стрекалова и Павла Чернышева, которые сняли на видео борьбу с наледью на тротуарах с помощью огнемета. В муниципалитете сочли их метод недопустимым и небезопасным.

— Выжигание гололеда открытым пламенем приведет к уничтожению минераллобитумной составляющей асфальтобетонного покрытия, что повлечет разрушение тротуарного покрытия в целом. Применение подобного метода на тротуаре с песчано-цементной плиткой приведет к ускоренному процессу разрушения последней ввиду неоднократных резких перепадов температур. Таким образом, применение подобного метода не только недопустимо, но и небезопасно как для окружающих, так и для покрытий тротуаров, — перечислили недостатки метода Стрекалова и Чернышева в мэрии.

В администрации добавили, что не уполномочены «давать оценку действиям совета депутатов города Новосибирска».

Отметим, что в межсезонье из-за наледи растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска. Ранее мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.

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