В мэрии Новосибирска раскритиковали использование огнемета для борьбы со льдом — этим прославились два депутата

В мэрии Новосибирска отреагировали на инициативу депутатов горсовета Василия Стрекалова и Павла Чернышева, которые сняли на видео борьбу с наледью на тротуарах с помощью огнемета. В муниципалитете сочли их метод недопустимым и небезопасным.
— Выжигание гололеда открытым пламенем приведет к уничтожению минераллобитумной составляющей асфальтобетонного покрытия, что повлечет разрушение тротуарного покрытия в целом. Применение подобного метода на тротуаре с песчано-цементной плиткой приведет к ускоренному процессу разрушения последней ввиду неоднократных резких перепадов температур. Таким образом, применение подобного метода не только недопустимо, но и небезопасно как для окружающих, так и для покрытий тротуаров, — перечислили недостатки метода Стрекалова и Чернышева в мэрии.
В администрации добавили, что не уполномочены «давать оценку действиям совета депутатов города Новосибирска».
Отметим, что в межсезонье из-за наледи растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска. Ранее мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.