В мэрии Новосибирска раскритиковали использование огнемета для борьбы со льдом — этим прославились два депутата

Отметим, что в межсезонье из-за наледи растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска. Ранее мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.

