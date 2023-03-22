«Двое отвлекали, другой шарил в сумке». Сибирячка сообщила о попытке кражи в маршрутке группой карманников

Девушка поняла неладное по внимательным взглядам карманников и по тому, что парни жались к ней, несмотря на наличие свободного пространства.



— Тогда я рванула на себя сумку, смотрю — она полностью открыта. Случайно такое произойти не могло. Вероятно, я встретила тех же ребят, что 7 марта устроили потасовку с применением перцового баллончика в маршрутке № 91. Я решила обратиться к вам, чтобы люди узнали, что их может ждать при поездке домой с работы или обратно, — добавила Анна.