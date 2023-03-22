«Двое отвлекали, другой шарил в сумке». Сибирячка сообщила о попытке кражи в маршрутке группой карманников

21 марта жительница Новосибирска вовремя заметила и пресекла попытку кражи в маршрутке № 7. Об этом Анна рассказала НГС.
— Маршрутка отходила от «Цветного проезда», сидячих мест в ней не оказалось, и я встала в проходе. Так получилось, что я оказалась между двумя парнями цыганской внешности, еще один — сидел рядом. В дороге стоячие меня всячески отвлекали, а тот, что сидел — пытался своровать содержимое из моей сумки, — сообщила Анна.
Девушка поняла неладное по внимательным взглядам карманников и по тому, что парни жались к ней, несмотря на наличие свободного пространства.
— Тогда я рванула на себя сумку, смотрю — она полностью открыта. Случайно такое произойти не могло. Вероятно, я встретила тех же ребят, что 7 марта устроили потасовку с применением перцового баллончика в маршрутке № 91. Я решила обратиться к вам, чтобы люди узнали, что их может ждать при поездке домой с работы или обратно, — добавила Анна.
Девушка вовремя сориентировалась, из ее сумки ничего не пропало. В полицию она решила не обращаться.
Как ранее сообщал НГС, 7 марта в маршрутке № 91 в районе остановки «Разъезд Иня» произошел конфликт между пассажиркой маршрутки и группой людей цыганской народности, состоящей из четырех мужчин и двух или трех девушек. В ходе потасовки один из них распылил перцовый баллон в салоне.
Получить оперативный комментарий МВД по поводу зарегистрированных заявлений о воровстве в маршрутках группой лиц в Новосибирске на момент публикации не удалось.
21 марта из магазина в Ленинском районе Новосибирска 40-летний мужчина попытался украсть 17 шоколадных яиц «Киндер-сюрприз».