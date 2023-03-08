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Пассажиры устроили потасовку в маршрутке до Академгородка — один из них распылил перцовый баллон

Инцидент произошел 7 марта

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В общественном транспорте произошел конфликт между пассажиркой маршрутки и группой людей

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7 марта в Новосибирске группа пассажиров устроила скандал в маршрутке № 91 до Академгородка. Как сообщил НГС представитель компании-перевозчика ООО «Диамант-1», в результате потасовки один из них распылил перцовый баллон в салоне.

Как сообщил диспетчер компании, инцидент произошел в районе остановки «Разъезд Иня». По предварительным данным, в общественном транспорте произошел конфликт между пассажиркой маршрутки и группой людей цыганской народности, состоящей из четырех мужчин и двух или трех девушек.

— Сели на остановке «Инструментальная», первое время ехали спокойно. Случилась перепалка, но она была достаточно быстрой, — сообщил НГС диспетчер компании «Диамант-1». — Они поругались с пассажиркой, потом один из них, видимо, из парней, достал баллон и пшикнул. Но попал в нее не так что в глаза. Водитель остановился, они выскочили и разбежались в районе остановки «Разъезд Иня».

По словам специалиста, после происшествия водитель маршрутки принес воду пострадавшей пассажирке, чтобы та могла оттереться.

Между тем в издании «Родные берега» уточнили, что дебоширы пытались украсть вещи одной из пассажирок маршрутки, но их действия не остались незамеченными. Сидящая рядом с сибирячкой женщина закричала, увидев попытку воровства.

Представитель компании не смог точно сообщить НГС, заметил ли водитель маршрутки попытку кражи, но уточнил, что пассажирка не могла «поднять скандал на ровном месте».

— Такого быть не может, пассажирка вполне адекватная, — сказал специалист.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, поступали ли в полицию обращения по поводу произошедшего. В ведомстве сообщили, что информация проверяется.

В ноябре прошлого года пассажиры устроили драку в маршрутке № 30 в Новосибирске. Конфликт попал на видео.

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