Пассажиры устроили потасовку в маршрутке до Академгородка — один из них распылил перцовый баллон

— Сели на остановке «Инструментальная», первое время ехали спокойно. Случилась перепалка, но она была достаточно быстрой, — сообщил НГС диспетчер компании «Диамант-1». — Они поругались с пассажиркой, потом один из них, видимо, из парней, достал баллон и пшикнул. Но попал в нее не так что в глаза. Водитель остановился, они выскочили и разбежались в районе остановки «Разъезд Иня».