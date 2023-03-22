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Сюрприз не вышел: 40-летний новосибирец попытался украсть в магазине 17 шоколадных яиц

Пойманный с поличным любитель сладкого компенсировал ущерб магазину

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В шести из 10 неудавшихся накануне краж предметом хищения были сладости, сообщили в АБ «Гвардия»

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21 марта из магазина в Ленинском районе Новосибирска 40-летний мужчина попытался украсть 17 шоколадных яиц «Киндер-сюрприз».

— Кражей он мог причинить торговому учреждению ущерб на сумму около пяти тысяч рублей, но в присутствии прибывших по тревоге гвардейцев его компенсировал, — добавили в «Гвардии».

По данным агентства безопасности, накануне были пресечены еще две попытки кражи сладостей из yовосибирских магазинов: молодой человек не рассчитался за батончик за 46 рублей, еще один парень пытался своровать большое шоколадное яйцо за 347 рублей. По прибытию ГБР оба предпочли заплатить за товар.

— По-настоящему нуждающиеся люди крайне редко воруют конфеты и шоколад. Сладостям они предпочитают насущные продукты — хлеб, колбасу, сыр. Ответ на вопрос, почему пытаются воровать сладости на незначительные суммы, лежит, скорее всего, в области психологии, — считают в «Гвардии».

Осенью в Новосибирске пенсионеров поймали на краже хлеба и консервов — одного из них передали полиции.

КражаКиндер-сюрпризСладости
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