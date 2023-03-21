Легковой автомобиль не уступил дорогу машине пожарных: на Титова собралась пробка

Утром 21 марта в Новосибирске на перекрестке улиц Титова и Троллейной столкнулись легковой автомобиль и машина пожарных. Движение на участке затруднено.



— На перекрёстке улиц Титова и Троллейной столкнулись седан Hyundai Solaris и пожарный автомобиль. О пострадавших не сообщалось. Участники аварии затрудняют движение на данном участке, — написали об этом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».