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Легковой автомобиль не уступил дорогу машине пожарных: на Титова собралась пробка

Авария произошла на перекрестке с Троллейной

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Авария произошла около 08:00

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Утром 21 марта в Новосибирске на перекрестке улиц Титова и Троллейной столкнулись легковой автомобиль и машина пожарных. Движение на участке затруднено.

— На перекрёстке улиц Титова и Троллейной столкнулись седан Hyundai Solaris и пожарный автомобиль. О пострадавших не сообщалось. Участники аварии затрудняют движение на данном участке, — написали об этом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал

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На карте «2ГИС» один из водителей, который проезжал место происшествия, написал, что с пожарной машиной столкнулся автомобиль Kia. По словам мужчины, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу.

Рядом с местом аварии собралась пробка

Рядом с местом аварии собралась пробка

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НГС обратился за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

На выходных на улице Сибиряков-Гвардейцев лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

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