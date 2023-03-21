Легковой автомобиль не уступил дорогу машине пожарных: на Титова собралась пробка

Утром 21 марта в Новосибирске на перекрестке улиц Титова и Троллейной столкнулись легковой автомобиль и машина пожарных. Движение на участке затруднено.
— На перекрёстке улиц Титова и Троллейной столкнулись седан Hyundai Solaris и пожарный автомобиль. О пострадавших не сообщалось. Участники аварии затрудняют движение на данном участке, — написали об этом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На карте «2ГИС» один из водителей, который проезжал место происшествия, написал, что с пожарной машиной столкнулся автомобиль Kia. По словам мужчины, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу.
НГС обратился за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
На выходных на улице Сибиряков-Гвардейцев лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.