«Море с волнами»: огромная лужа разлилась на Лесоперевалке — очень весеннее видео

В Новосибирске море грязной талой воды разлилось на дороге в районе Лесоперевалки. Вчера, 15 марта , вечером преодолеть ее было просто невозможно.



— Такая лужа и зимой и летом. Море с волнами, а не лужа! По пути к ЖК «Ясный берег» — возле остановки «Лесоперевалка», — объяснила корреспонденту НГС Елизавета, жительница микрорайона Лесоперевалка. — Как мы ее преодолеваем? Ползем по этому тротуару по льду по кочкам, боясь, что обольют, или идем возле автомастерской.