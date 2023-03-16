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«Море с волнами»: огромная лужа разлилась на Лесоперевалке — очень весеннее видео

Преодолеть такое препятствие непросто

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Лужа внушительных размеров

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В Новосибирске море грязной талой воды разлилось на дороге в районе Лесоперевалки. Вчера, 15 марта, вечером преодолеть ее было просто невозможно.

— Такая лужа и зимой и летом. Море с волнами, а не лужа! По пути к ЖК «Ясный берег» — возле остановки «Лесоперевалка», — объяснила корреспонденту НГС Елизавета, жительница микрорайона Лесоперевалка. — Как мы ее преодолеваем? Ползем по этому тротуару по льду по кочкам, боясь, что обольют, или идем возле автомастерской.

Она прислала видео с лужей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Елизавета

Из-за перепадов температур дороги и тротуары Новосибирска покрылись крепкой коркой льда. Там, где вчера были лужи, — теперь каток. Смотрим вместе на состояние города.

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