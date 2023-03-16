«Море с волнами»: огромная лужа разлилась на Лесоперевалке — очень весеннее видео

В Новосибирске море грязной талой воды разлилось на дороге в районе Лесоперевалки. Вчера,
— Такая лужа и зимой и летом. Море с волнами, а не лужа! По пути к ЖК «Ясный берег» — возле остановки «Лесоперевалка», — объяснила корреспонденту НГС Елизавета, жительница микрорайона Лесоперевалка. — Как мы ее преодолеваем? Ползем по этому тротуару по льду по кочкам, боясь, что обольют, или идем возле автомастерской.
Она прислала видео с лужей.
Из-за перепадов температур дороги и тротуары Новосибирска покрылись крепкой коркой льда. Там, где вчера были лужи, — теперь каток. Смотрим вместе на состояние города.