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«Лучше сразу в объезд»: улица Ватутина встала в пробку из-за ДТП с грузовиком

Авария произошла рано утром в среду

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Очевидцы опубликовали фото с места ДТП

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В Новосибирске в среду, 22 февраля, в 7 утра улица Ватутина встала в пробку. Как сообщают пользователи 2ГИС, на улице произошло ДТП. Перекрыты левый и средний ряды.

— Грузовик на две полосы, лучше сразу в объезд, — отметил житель Новосибирска.

Часть улицы Планировочной перекрыта из-за ремонтных работ

Часть улицы Планировочной перекрыта из-за ремонтных работ

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Помимо «красной» улицы Ватутина, затруднено движение по улице Широкой. Как отмечают пользователи 2ГИС, проблемы с движением на проезде и на площади Энергетиков. На кольце встали троллейбусы.

Дорожная ситуация в Новосибирске до <nobr class="_">8 утра</nobr>

Дорожная ситуация в Новосибирске до 8 утра

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Помимо Ватутина, движение также затруднено на Октябрьском мосту, улице Волочаевской, Гусинобродском шоссе и на Большевистской.

В воскресенье в Октябрьском районе Новосибирска произошла массовая авария. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП спровоцировал водитель Porsche, который скрылся с места ДТП и его личность не установлена.

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