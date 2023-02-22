«Лучше сразу в объезд»: улица Ватутина встала в пробку из-за ДТП с грузовиком

В Новосибирске в среду, 22 февраля, в 7 утра улица Ватутина встала в пробку. Как сообщают пользователи 2ГИС, на улице произошло ДТП. Перекрыты левый и средний ряды.
— Грузовик на две полосы, лучше сразу в объезд, — отметил житель Новосибирска.
Помимо «красной» улицы Ватутина, затруднено движение по улице Широкой. Как отмечают пользователи 2ГИС, проблемы с движением на проезде и на площади Энергетиков. На кольце встали троллейбусы.
Помимо Ватутина, движение также затруднено на Октябрьском мосту, улице Волочаевской, Гусинобродском шоссе и на Большевистской.
В воскресенье в Октябрьском районе Новосибирска произошла массовая авария. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП спровоцировал водитель Porsche, который скрылся с места ДТП и его личность не установлена.