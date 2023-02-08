Залили 40 квадратных метров: в РЭС признались, что уложили бетон в снегопад — зачем они это сделали

В РЭС объяснили, почему восстанавливали тротуар напротив дома 23 по улице 1905 года в снегопад и после него. Энергетики закрывали место разрытия, где меняли силовой кабель.
— По существующей в климатических условиях Сибири технологии благоустройство в местах разрытия после ремонта в осенне-зимний период выполняется в виде обратной отсыпки и бетонирования, — ответили на запрос НГС в пресс-службе РЭС.
Всего было уложено 40 квадратных метров.
— В процессе выполнения засыпки котлована изъятым ранее грунтом, на который выпал снежный покров, отделить выпавшую массу снега не представлялось возможным (технология засыпки котлована этого и не требует). Вероятно, это и стало причиной формирования ошибочного впечатления, что бетон укладывают в снег, — добавили в компании.
В теплую погоду компания пообещала уложить на этом месте асфальт.
В Новосибирске ранее в снегопад уже ремонтировали дороги и укладывали новый асфальт.