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Снести дома или почистить дороги? Как читатели НГС видят проблему с фурами на Большевистской — подборка мнений

Новосибирцы высказались в ответ на предложение губернатора ограничить движение большегрузов

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Пока ситуация на Большевистской оставляет желать лучшего

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В понедельник, 6 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил ограничить движение фур по Новосибирску в час пик. Предложение прозвучало на оперативном совещании в правительстве. Перед этим он рассказал историю о том, как ехал по Большевистской в пятницу вечером. Новость об этом собрала 150 комментариев — история про затор на Большевичке откликнулась в сердце читателей. Мы собрали подборку из их мнений.

Часть комментаторов вступилась за водителей большегрузов.

— «Почему в пятницу и в час пик?» — странный вопрос. У нас НСО каких размеров? Пока КАМАЗ с зерном доедет из области на Мелькомбинат, будет вечер. Всё просто: рабочий день у водителей начинается как и у офисных сотрудников, все мы люди, не роботы. Еще и РТО по тахографу, четыре часа едешь, далее — отдых, иначе штраф, — объяснил читатель Вася.

РТО — режим труда и отдыха. Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств; предназначено в том числе для контроля за режимом труда.

— То есть засыпанные снегом полторы полосы на Большевичке не заметили, КАМАЗы мешают, — написал пользователь под ником лёлик я.

— Увидел зерновоз — всё, беда. А то, что дороги не чищены и гололед, что те же фуры иногда не могут проехать и всё перекрывают, — не видим. Снег на дорогах, полосы для общественного транспорта все завалены, и он вынужден толкаться со всеми машинами, — отметил БигАлекс.

— При чем тут фуры? Может быть, надо строить дороги и своевременно их ремонтировать и чистить? А то транспортный налог заплати, «Платон» — оплати, ГСМ (в которых больше половины стоимости — это налоги) — оплати. Но ездить нельзя в час пик и весной целый месяц, — рассуждает Мегахряк.

Нашлись и те, кто поддержал инициативу и предложил свои варианты.

— В пятницу с 15:00 и до полуночи должен опускаться автоматический дорожный ограничитель. Чтобы максимум только «Газельки» могли проезжать, и всё. Все остальные пусть ждут, когда ограничитель автоматически поднимется и разрешит проезд, — предлагает читатель с ником Обозреватель.

— Пусть ездят вечером по будням, кроме пятницы. И в выходные. Но это не касается летнего периода, когда дачи, — такой вариант предложил пользователь Дай пять.

— Такое решение было бы как никогда кстати, потому что очень сложно ездить вперемешку с фурами в час пик. Да и у них слепых зон немало, — считает Галина.

— Это очень правильное решение! Но интересно, как это реализовать? Посты ГИБДД на въезде в город давно упразднили, инспекторов ГИБДД тоже посокращали, — пишет Гость.

— Вовремя чистить и ремонтировать дороги надо, — уверен читатель под ником Гость7.

Кто-то предложил радикальные решения.

— Надо все предприятия выносить за город! Если это невозможно, то строить подъездные дороги и тоннели, а также расширять за счет сноса новых домов, построенных впритык к дорогам, — написал человек с псевдонимом 1236.

Улица Большевистская в Новосибирске известна тем, что на ней регулярно собираются пробки, особенно по утрам в сторону Речного вокзала. В один из таких дней вдоль дороги прошел фотограф НГС — посмотрите, что там происходит.

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