Снести дома или почистить дороги? Как читатели НГС видят проблему с фурами на Большевистской — подборка мнений

— То есть засыпанные снегом полторы полосы на Большевичке не заметили, КАМАЗы мешают, — написал пользователь под ником лёлик я.



— Увидел зерновоз — всё, беда. А то, что дороги не чищены и гололед, что те же фуры иногда не могут проехать и всё перекрывают, — не видим. Снег на дорогах, полосы для общественного транспорта все завалены, и он вынужден толкаться со всеми машинами, — отметил БигАлекс.

— При чем тут фуры? Может быть, надо строить дороги и своевременно их ремонтировать и чистить? А то транспортный налог заплати, «Платон» — оплати, ГСМ (в которых больше половины стоимости — это налоги) — оплати. Но ездить нельзя в час пик и весной целый месяц, — рассуждает Мегахряк.