«Стоит уже 10 минут»: в соцсетях Новосибирска появилось видео со скорой, которой мешал проехать снегоуборщик

В Новосибирске в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором водитель снегоуборочной машины около 10 минут не пропускал карету скорой помощи.
Очевидцы сняли на видео образовавшуюся пробку — ролик появился в группе «Ревизорро Новосибирск». По информации паблика, инцидент произошел вечером 6 февраля в Станиславском жилмассиве.
— Скорая с включенной сигнализацией стоит уже минут 10. Дорогу впереди нее чистит трактор и проехать невозможно, — говорит автор на видео.
Журналист НГС обратился в ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» за комментарием. В учреждении пояснили, что не знают об инциденте. В УК «МКС-Новосибирск» (обслуживает дома на Станиславском жилмассиве) также отметили, что не знают об этой ситуации.
Ранее в Новосибирске в микрорайоне Шлюз машина скорой помощи увязла в снегу и не могла проехать на вызов.