Массовое ДТП произошло на Станционной — видео последствий

Массовое ДТП случилось днем 6 февраля в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на пересечении улиц Станционной и Порт-Артурской. На дороге столкнулись четыре автомобиля.
— Разбились три черных седана, один из которых Honda Accord, а также серебристый внедорожник Mercedes-Benz ML 350, — указано в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на перекрестке, где произошло ДТП, образовалась пробка.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
5 февраля в Первомайском районе Новосибирска автомобиль УАЗ столкнулся с электропоездом. Водитель пытался проехать через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.