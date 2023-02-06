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Массовое ДТП произошло на Станционной — видео последствий

На участке дороги образовалась пробка

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В городе случилось массовое ДТП с участием 4 автомобилей

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Массовое ДТП случилось днем 6 февраля в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на пересечении улиц Станционной и Порт-Артурской. На дороге столкнулись четыре автомобиля.

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Па перекрестке, где произошло ДТП, образовалась пробка

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— Разбились три черных седана, один из которых Honda Accord, а также серебристый внедорожник Mercedes-Benz ML 350, — указано в сообщении.

Движение затруднено по улице Порт-Артурской и Станционной

Движение затруднено по улице Порт-Артурской и Станционной

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По данным сервиса «Яндекс.Карты», на перекрестке, где произошло ДТП, образовалась пробка.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

5 февраля в Первомайском районе Новосибирска автомобиль УАЗ столкнулся с электропоездом. Водитель пытался проехать через ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.

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