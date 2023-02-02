«Что такое "скользко" — не очень понимаю»: мэр Новосибирска поручит следить за спуском в метро на Ленина

Ранее НГС писал о проблемной лестнице со стороны улицы Орджоникидзе. Одна из наших читательниц в конце января поскользнулась на ней, заработала несколько синяков на ноге. Другая сибирячка несколько раз видела, как на лестнице падают другие люди.