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«Что такое "скользко" — не очень понимаю»: мэр Новосибирска поручит следить за спуском в метро на Ленина

В центре города часто поскальзываются те, кто хочет спуститься на станцию «Площадь Ленина»

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Лестница со стороны сквера на Орджоникидзе, где постоянно падают новосибирцы

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что поручит проверить вход на станцию «Площадь Ленина», на котором регулярно поскальзываются новосибирцы.

Ранее НГС писал о проблемной лестнице со стороны улицы Орджоникидзе. Одна из наших читательниц в конце января поскользнулась на ней, заработала несколько синяков на ноге. Другая сибирячка несколько раз видела, как на лестнице падают другие люди.

2 февраля глава города ответил на вопрос корреспондента НГС о том, какие будут приняты меры, чтобы исправить ситуацию.

— Что такое «скользко» — не очень понимаю. Есть ли там наличие снега? Мы стараемся за этим следить, метрополитен свои входы обрабатывает, в том числе антигололедными реагентами. Скажите, о каком входе идет речь, и я поручение дам, чтобы обратили внимание на этот вход, — заявил мэр Новосибирска.

Согласно «Новому словарю русского языка» Татьяны Ефремовой, скользкий — гладкий, на котором трудно удержаться, устоять или который трудно удержать.

НГС направил письмо в пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на материал НГС, в котором говорится о проблемной лестнице со стороны улицы Орджоникидзе.

До конца февраля в Новосибирске планируют отремонтировать опасную лестницу рядом со станцией «Речной вокзал». Подрядчик должен был закончить работы до 31 января, но сорвал сроки.

Анатолий ЛокотьГололедПлощадь ЛенинаУлица Орджоникидзе
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