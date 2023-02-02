«Что такое "скользко" — не очень понимаю»: мэр Новосибирска поручит следить за спуском в метро на Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что поручит проверить вход на станцию «Площадь Ленина», на котором регулярно поскальзываются новосибирцы.
Ранее НГС писал о проблемной лестнице со стороны улицы Орджоникидзе. Одна из наших читательниц в конце января поскользнулась на ней, заработала несколько синяков на ноге. Другая сибирячка несколько раз видела, как на лестнице падают другие люди.
2 февраля глава города ответил на вопрос корреспондента НГС о том, какие будут приняты меры, чтобы исправить ситуацию.
— Что такое «скользко» — не очень понимаю. Есть ли там наличие снега? Мы стараемся за этим следить, метрополитен свои входы обрабатывает, в том числе антигололедными реагентами. Скажите, о каком входе идет речь, и я поручение дам, чтобы обратили внимание на этот вход, — заявил мэр Новосибирска.
Согласно «Новому словарю русского языка» Татьяны Ефремовой, скользкий — гладкий, на котором трудно удержаться, устоять или который трудно удержать.
НГС направил письмо в пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на материал НГС, в котором говорится о проблемной лестнице со стороны улицы Орджоникидзе.
До конца февраля в Новосибирске планируют отремонтировать опасную лестницу рядом со станцией «Речной вокзал». Подрядчик должен был закончить работы до 31 января, но сорвал сроки.