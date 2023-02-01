Режим повышенной готовности ввели в Новосибирске из-за аномального количества осадков

Режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за обильных снегопадов. Пресс-секретарь Анатолия Локтя сообщил об этом НГС.
— Такой режим действительно введен 31 января, — сказал Черепанов.
При этом на официальном сайте мэрии Новосибирска не публиковалось соответствующее постановление. Хотя на заседании горсовета 1 февраля с докладом на эту тему выступил заместитель мэра Олег Клемешов.
— Данная мера нацелена на то, чтобы убрать напряжение, которое сейчас существует в уборке города, — сказал Клемешов. — Из поступающих от граждан жалоб на снежные заносы 80% приходятся на внутриквартальные проезды.
Режим будет длиться вплоть до постановления об его отмене.
В конце января синоптики зарегистрировали в Новосибирске рекорд по осадкам с 1900 года. Из-за выпавшего снега в Советском районе города образовался коллапс на дорогах: автобус, который не смог проехать по заснеженным улицам, пришлось выталкивать пассажирам, а водители транспорта собирались бастовать из-за некачественной уборки.
31 января губернатор Андрей Травников назвал чрезвычайным снегопад, прошедший в Новосибирске в конце прошлой недели. При этом он подчеркнул, что это не снимает ответственность за качество уборки с городских властей.