«Городские службы это не оправдывает»: Андрей Травников назвал чрезвычайным снегопад в Новосибирске

Глава Новосибирской области ответил в прямом эфире канала ОТС на вопрос об уборке дорог в городе:

— Начну не совсем с популярного тезиса: просто случилось так. В прошедшую пятницу был в короткой командировке в Иркутске. Проезжал по улицам города. Следует признать, что в Иркутске зима практически бесснежная. Тот снегопад, с которым Новосибирск столкнулся, даже невооруженным взглядом видно, что это на уровне нестандартной, чрезвычайной ситуации. Конечно же, городские службы это не оправдывает, к зиме надо готовиться. Я не один раз высказывал претензии к подходам по содержанию города. Радует, что в этот сезон определенные дополнительные системные решения приняты. В частности, пользоваться практикой привлечения сторонней техники.

