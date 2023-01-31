«Городские службы это не оправдывает»: Андрей Травников назвал чрезвычайным снегопад в Новосибирске

31 января губернатор Андрей Травников назвал чрезвычайным снегопад, прошедший в Новосибирске в конце прошлой недели. При этом он подчеркнул, что это не снимает ответственность за качество уборки с городских властей.
Глава Новосибирской области ответил в прямом эфире канала ОТС на вопрос об уборке дорог в городе:
— Начну не совсем с популярного тезиса: просто случилось так. В прошедшую пятницу был в короткой командировке в Иркутске. Проезжал по улицам города. Следует признать, что в Иркутске зима практически бесснежная. Тот снегопад, с которым Новосибирск столкнулся, даже невооруженным взглядом видно, что это на уровне нестандартной, чрезвычайной ситуации. Конечно же, городские службы это не оправдывает, к зиме надо готовиться. Я не один раз высказывал претензии к подходам по содержанию города. Радует, что в этот сезон определенные дополнительные системные решения приняты. В частности, пользоваться практикой привлечения сторонней техники.
Андрей Травников ответил, что дополнительную технику арендуют у строительных и дорожных организаций. Областные службы также оказывают помощь Новосибирску. Губернатор уточнил, что некоторые дороги в области не так загружены, как основные магистрали в Новосибирске.
— На прошедшей оперативке мэр и министр доложили, что практика положительная. Пускай удалось не какое-то колоссальное количество машин — 20–30 — с учетом того, что это специализированная техника, это оказало ощутимую помощь. Эта практика будет продолжена, — сказал Андрей Травников.
При этом муниципалитету, по словам губернатора, нужно дальше принимать системные решения об уборке дорог.
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