В Новосибирске за январь выпало 207% от нормы снега

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега до конца этой недели. Ранее в городе выпало рекордное количество осадков.
— В январе выпал 51 миллиметр осадков, эта сумма составляет 207% от нормы, — сообщил глава Департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев на аппаратном совещании 31 января.
Он уточнил, что в среднем за сутки на уборку дорог выходит 453 единицы техники.
— Сколько бы снега ни выпало, задача всегда остается прежней: выпало больше снега, значит, больше должно быть вывезено. Ставлю задачу: суточный объект должен быть не меньше
После снегопада, который прошел в Новосибирске на выходных, в городе накопились большие сугробы на тротуарах и парковках. Из-за этого возникают сложности у пешеходов и автомобилистов. НГС собирает в онлайн-трансляции всё о том, с какими последствиями столкнулся город.