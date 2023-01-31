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В Новосибирске за январь выпало 207% от нормы снега

Анатолий Локоть поручил привести город в нормативное состояние за неделю

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Город продолжает бороться с последствиями снегопада

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега до конца этой недели. Ранее в городе выпало рекордное количество осадков.

— В январе выпал 51 миллиметр осадков, эта сумма составляет 207% от нормы, — сообщил глава Департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев на аппаратном совещании 31 января.

Он уточнил, что в среднем за сутки на уборку дорог выходит 453 единицы техники.

— Сколько бы снега ни выпало, задача всегда остается прежней: выпало больше снега, значит, больше должно быть вывезено. Ставлю задачу: суточный объект должен быть не меньше 20 000 кубометров вывоза. Это требует интенсивной работы, высокой организации. Сегодня снег становился, это важный фактор. До конца недели — привести город в нормативное состояние, — поручил Анатолий Локоть.

После снегопада, который прошел в Новосибирске на выходных, в городе накопились большие сугробы на тротуарах и парковках. Из-за этого возникают сложности у пешеходов и автомобилистов. НГС собирает в онлайн-трансляции всё о том, с какими последствиями столкнулся город.

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