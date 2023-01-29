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Водители собираются бастовать из-за нечищенных дорог в Новосибирске: видео, как пассажиры вытолкали автобус

На дорогах из-за выпавшего снега образовался коллапс

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Пассажиры вытолкали автобус № 88

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В Новосибирске из-за выпавшего снега образовался коллапс на дорогах: водители стояли в пробках и застревали в снегу. Автобус, который не смог проехать по заснеженным улицам, пришлось выталкивать пассажирам. Видео опубликовала в своем одноименном телеграм-канале депутат Светлана Каверзина.

По словам депутата, водители возмущены тем, что дороги плохо чистят.

— С дорогами сегодня было что-то жуткое. Звонили водители муниципальных автобусов — они бастовать собираются, потому что дороги нечищеные и ездить невозможно, — написала депутат сегодня ночью в телеграм-канале.

Инцидент произошел с автобусом № 88 на ОбьГЭС на остановке «Баня». На кадрах видно, что семь пассажиров толкают автобус со всей силы, при этом заднюю часть автомобиля заносит.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Светлана Каверзина»

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о качестве уборки дорог.

Вчера, 28 января, в Новосибирске был сильный снегопад. На дорогах случилось несколько ДТП и образовались пробки. О том, как город пережил снежный день, читайте в нашем материале.

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