Водители собираются бастовать из-за нечищенных дорог в Новосибирске: видео, как пассажиры вытолкали автобус

В Новосибирске из-за выпавшего снега образовался коллапс на дорогах: водители стояли в пробках и застревали в снегу. Автобус, который не смог проехать по заснеженным улицам, пришлось выталкивать пассажирам. Видео опубликовала в своем одноименном телеграм-канале депутат Светлана Каверзина.
По словам депутата, водители возмущены тем, что дороги плохо чистят.
— С дорогами сегодня было что-то жуткое. Звонили водители муниципальных автобусов — они бастовать собираются, потому что дороги нечищеные и ездить невозможно, — написала депутат сегодня ночью в телеграм-канале.
Инцидент произошел с автобусом
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о качестве уборки дорог.
Вчера, 28 января, в Новосибирске был сильный снегопад. На дорогах случилось несколько ДТП и образовались пробки. О том, как город пережил снежный день, читайте в нашем материале.