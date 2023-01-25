После публикации НГС прокуратура заставила дорожников убрать опасную наледь возле светофора, где упал ребенок

В Новосибирске прокуратура начала проверку после публикации НГС о светофоре рядом с Экономическим лицеем. Столб с кнопкой регулирования засыпало снегом. 23 января ребенок пытался нажать на нее, наступив на снежную горку, но упал и рассек бровь.
— Прокурор Центрального района организовал проведение проверки по информации об образовании наледи у светофора, из-за которой пешеходы не имели возможности нажать кнопку регулирования, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Руководителю «ДЭУ № 1» вынесли представление об устранении нарушений. После рассмотрения территорию очистили.
Сегодня НГС писал о том, что в Нижней Ельцовке установили светофоры с кнопками. Но люди не могут подойти к ним из-за огромных сугробов на обочинах дороги.