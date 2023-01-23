«Лучше мороз -40»: во время снегопада Новосибирск встал в 10-балльных пробках

Вечером 23 января во время снегопада в Новосибирске образовались пробки. Как сообщает сервис 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов из 12 возможных.
По данным сервиса, движение затруднено на правом берегу города на улицах Вокзальная магистраль, Фрунзе, Крылова, Военная, Ипподромская. В красный цвет окрасились дороги у Новосибирского театра оперы и балета, в том числе улицы Орджоникидзе и Каменская.
Пробки также сковали Красный проспект, улицы Фабричная, Большевистская, Восход и Добролюбова. На улице Кирова произошло несколько ДТП. Сервис фиксирует перекрытие движения на пересечении ул. Кирова и Лобова.
— Неужели снег никогда не видели? — спрашивает один из пользователей сервиса.
Крупные заторы образовались на улицах Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев на левом берегу Новосибирска, пробки зафиксированы на проезде Энергетиков, улицах Титова, Большая, Станционная и Петухова. По данным 2ГИС, в городе зарегистрировано не менее 20 ДТП.
— Лучше мороз -40, — пишет пользователь 2ГИС.
Как сообщают синоптики, в Новосибирске в течение недели будут снегопады, но различной интенсивности. 26 января в городе возможны метели.