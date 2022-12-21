Новосибирская область получила 167 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами. На ее приобретение потратили более 124 миллионов рублей из федерального бюджета.
— Вся техника предназначена для использования при тушении лесных пожаров и проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. Региональным Минприроды получены и переданы в работу учреждениям колесные и гусеничные тракторы, седельный тягач с полуприцепом, воздуходувки-опрыскиватели, пожарные резервуары для воды, противопожарные ранцы, культиваторы лесные бороздные, бороны, плуги и другое, — цитирует пресс-служба региона министра природных ресурсов и экологии области Валерия Шрейдера.
Ранее 63 новых автомобиля скорой помощи передали в больницы Новосибирской области.