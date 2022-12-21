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Новосибирская область получила 167 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами

На приобретение техники потратили 124 миллиона рублей

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Технику передали в районы области

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Новосибирская область получила 167 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами. На ее приобретение потратили более 124 миллионов рублей из федерального бюджета.

— Вся техника предназначена для использования при тушении лесных пожаров и проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. Региональным Минприроды получены и переданы в работу учреждениям колесные и гусеничные тракторы, седельный тягач с полуприцепом, воздуходувки-опрыскиватели, пожарные резервуары для воды, противопожарные ранцы, культиваторы лесные бороздные, бороны, плуги и другое, — цитирует пресс-служба региона министра природных ресурсов и экологии области Валерия Шрейдера.

Ранее 63 новых автомобиля скорой помощи передали в больницы Новосибирской области.

Новосибирская областьПожарыСпецтехника
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