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Метро изменит график работы в новогоднюю ночь в Новосибирске

Общественный транспорт до 8 января будет работать в режиме выходного дня

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Метро будет работать на два часа дольше в новогоднюю ночь

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Метро в Новосибирске в новогоднюю ночь будет работать до 2 часов ночи, сообщили в администрации города.

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в дни новогодних праздников — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — наземный пассажирский транспорт и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

С 26 декабря школьники смогут бесплатно ездить в общественном муниципальном транспорте в зимние каникулы.

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