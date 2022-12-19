Метро изменит график работы в новогоднюю ночь в Новосибирске

Метро в Новосибирске в новогоднюю ночь будет работать до 2 часов ночи, сообщили в администрации города.
— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в дни новогодних праздников — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — наземный пассажирский транспорт и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
С 26 декабря школьники смогут бесплатно ездить в общественном муниципальном транспорте в зимние каникулы.