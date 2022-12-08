Новые троллейбусы для Новосибирска купят за счет городского и областного бюджетов

— Мы рассматривали проблемы развития электротранспорта на уровне области. Мы пришли к выводу, что надо резко обновлять троллейбусный парк. Точно так же, как мы обновляли автобусный. Принято решение включиться в лизинг и, в соответствии с этой формой, выкупать 120 троллейбусов. Эту работу рассчитываем начинать со следующего года, — сказал Локоть.