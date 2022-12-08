Новые троллейбусы для Новосибирска купят за счет городского и областного бюджетов

До конца года в Новосибирск должны поставить 9 новых троллейбусов. В следующем году ожидается еще 120. Об этом сегодня, 8 декабря, на встрече с журналистами заявил мэр Анатолий Локоть. Деньги выделят из областного и городского бюджетов.
— Мы рассматривали проблемы развития электротранспорта на уровне области. Мы пришли к выводу, что надо резко обновлять троллейбусный парк. Точно так же, как мы обновляли автобусный. Принято решение включиться в лизинг и, в соответствии с этой формой, выкупать 120 троллейбусов. Эту работу рассчитываем начинать со следующего года, — сказал Локоть.
Закупку на 120 новых троллейбусов объявили на прошлой неделе. По данным сайта госзакупок, за эти работы готовы заплатить более 4,9 миллиарда рублей. Троллейбусы — один из самых холодных видов транспорта в Новосибирске зимой. К такому выводу пришел журналист НГС после собственного эксперимента. Температура в салоне троллейбуса достигает +4,8 градуса тепла. Хуже только в трамвае — там этот показатель равен +0,5 градуса.