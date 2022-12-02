На Вокзальной магистрали устанавливают болларды — что это такое и для чего они нужны

В Новосибирске 2 декабря начали установку боллардов на Вокзальной магистрали — невысоких дорожных столбцов, которые препятствуют заезду на дорогу.
— Специалисты МАУ «Горзеленхоз» начнут установку боллардов для исключения парковки автомобилей на зеленой зоне с высаженными липами и кустарниками. Работы начались с улицы Советская и продлятся до 5 дней, — сообщают в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
В этом году «Горзеленхоз» начал благоустройство Вокзальной магистрали. Были высажены 110 крупномерных лип и 8000 саженцев кустарников, установлены новые лавочки и урны.
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