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На Вокзальной магистрали устанавливают болларды — что это такое и для чего они нужны

Работы начались на улице Советской

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Установка началась сегодня, 2 декабря

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В Новосибирске 2 декабря начали установку боллардов на Вокзальной магистрали — невысоких дорожных столбцов, которые препятствуют заезду на дорогу.

— Специалисты МАУ «Горзеленхоз» начнут установку боллардов для исключения парковки автомобилей на зеленой зоне с высаженными липами и кустарниками. Работы начались с улицы Советская и продлятся до 5 дней, — сообщают в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Болларды серого цвета

Болларды серого цвета

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В этом году «Горзеленхоз» начал благоустройство Вокзальной магистрали. Были высажены 110 крупномерных лип и 8000 саженцев кустарников, установлены новые лавочки и урны.

В Новосибирске жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома № 83 на улице 1905 года. На этом месте сделают парковку.

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