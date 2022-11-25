«Движение открыто по всей ширине»: мэрия объяснила, почему сдвинулись сроки ремонта Гусинобродского шоссе

В Новосибирске закончены работы на Гусинобродском шоссе: в мэрии объяснили, почему работы затянулись. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть требовал закончить ремонт к 20 ноября.
— Работы по реконструкции Гусинобродского шоссе завершены, движение транспорта открыто по всей ширине проезжей части 24 ноября. В настоящее время ведется подготовка к приемке объекта в эксплуатацию, — ответили в мэрии на запрос редакции НГС.
В мэрии объяснили, что причины переноса сроков связаны с корректировкой проектной документации. Внести изменения пришлось из-за того, что инженерные коммуникации попали в зону строительных работ. Специалисты были вынуждены заняться выносом участков водопровода, бытовой канализации, газопровода, подземных кабелей связи и электроснабжения.
Сегодня, 25 ноября, Анатолий Локоть на пресс-конференции с журналистами объяснил, что еще предстоит сделать на ГБШ.
— На сегодняшний день закончены все работы, связанные с укладкой асфальта, ограждениями, установкой камер. Всего того, что было предусмотрено. Работы все выполнены. В следующем году осталось посеять зеленую траву, этим будут заниматься, когда сойдет снег, в весенне-летний период. Движение без всяких ограничений осуществляется, — сказал мэр.
Как выглядело шоссе в середине ноября, можно посмотреть в этом материале.