«Движение открыто по всей ширине»: мэрия объяснила, почему сдвинулись сроки ремонта Гусинобродского шоссе

— На сегодняшний день закончены все работы, связанные с укладкой асфальта, ограждениями, установкой камер. Всего того, что было предусмотрено. Работы все выполнены. В следующем году осталось посеять зеленую траву, этим будут заниматься, когда сойдет снег, в весенне-летний период. Движение без всяких ограничений осуществляется, — сказал мэр.

