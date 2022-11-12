Под контролем Локтя: сорвется ли ремонт «позорного» Гусинобродского шоссе — смотрим, что там сейчас

На дворе вторая декада ноября, и сезон ремонта дорог в Новосибирске подходит к концу. Буквально через неделю температуры опустятся до -10...-20 градусов, а значит, производить какие-либо работы будет затруднительно. Тем временем проблемное Гусинобродское шоссе, ремонт которого идет второй год, до сих пор не готово, и непонятно, как дорожники успеют его доделать до наступления холодов. Сроки по контакту уже сорваны, последнее, китайское предупреждение строителям недавно дал мэр Анатолий Локоть. Объект проверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Реконструкция Гусинобродского шоссе общей стоимостью 550 млн рублей началась в 2020 году, работы ведет компания «Перлит-Строй» (подробнее о контракте читайте тут). По проекту на участке от Волочаевской до Зеленодолинской (там, где электронные часы) шоссе расширяется до 4 полос, а в некоторых местах — и до 6. Шоссе является важной магистралью — это восточный въезд в Новосибирск, популярное дачное направление.
Поскольку объект важный, то его ремонт контролирует лично мэр города Анатолий Локоть. 1 ноября он выступил с заявлением: «После 3 ноября погода будет портиться. Вот для дорожников последнее, китайское предупреждение погодное. Надо завершать работы». Согласно прогнозам погодных сервисов, после 17 ноября, то есть менее чем через неделю, температура упадет до -10...-20 градусов, качественный ремонт при таких условиях будет вести затруднительно.
Давайте посмотрим, что происходит на шоссе и реально ли его закончить в этом году. Итак, при движении от Волочаевской мы видим ранее сделанный широкий участок, где по 3 полосы в каждую сторону. Участок хороший, но разметки уже почти нет.
Участок быстро заканчивается, и от АЗС «Газпромнефть» идет сужение до 1 полосы в каждую сторону. Мы видим, что проезжая часть встречного направления фактически готова, но отгорожена бетонными блоками. В таком состоянии она была еще летом, и непонятно, почему до сих пор по ней не открыли движение.
Далее у нас реверс, мы переходим на встречное направление, по правую руку остается такая же готовая проезжая часть, отгороженная блоками.
В некоторых местах, двух-трех, идут какие-то работы, но непохоже, что шоссе пытаются доделать до холодов в авральном режиме.
Участок, подлежащий ремонту, обрывается возле АЗС «Энергия», неподалеку от красных электронных часов. Чуть далее территория города заканчивается — и начинается ответственность областных дорожников.
Но тут ремонт и не планировался: вот так выглядит старая двухполосная дорога на въезде в город. Мы видим разбитое покрытие и те самые красные часы на древней, облезшей стеле. Таков восточный въезд в Новосибирск.
Что касается состояния шоссе от Волочаевской и далее в сторону центра, то тут оно, скажем так, удовлетворительное с натяжкой. Есть ямы, трещины, тут тоже надо делать ремонт.
Успеют ли дорожники закончить работы в этом сезоне? У экспертов дорожной отрасли это вызывает сомнения.
— Не сдали, видимо, потому, что штаны порвались. Нахапали объектов, которые физически не могут реализовать. Мы там накануне были: конца и края работам еще не видно. Хотя по тому же щиту, который стоит, «Реконструкция ГБШ», там срок 01.10.2022. То есть 1 октября объект должен был быть введен в эксплуатацию. А там еще по факту до окончания очень далеко, судя во всему, — отмечает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Мы запросили мэрию города, удастся ли закончить ремонт шоссе в 2022 году и в какие сроки. А также спросили, какие участки шоссе запланировано ремонтировать в следующем сезоне. Ответ НГС сообщит после получения.
Напомним также, что Гусинобродское шоссе фигурировало в скандале, когда губернатору Андрею Травникову пришлось лично требовать нормальных ремонтных работ на шоссе, которое он назвал позорным.
— Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? Анатолию Евгеньевичу Локтю я это всё в лицо высказал, знаю, что он уже проводил выездные совещания. Деньги дополнительные мы дали, надеюсь, что такой позорный недостаток будет устранен, — так сказал губернатор.
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