Под контролем Локтя: сорвется ли ремонт «позорного» Гусинобродского шоссе — смотрим, что там сейчас

— Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? Анатолию Евгеньевичу Локтю я это всё в лицо высказал, знаю, что он уже проводил выездные совещания. Деньги дополнительные мы дали, надеюсь, что такой позорный недостаток будет устранен, — так сказал губернатор.

