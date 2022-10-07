Проезд Энергетиков перекроют на три ночи: выехать через него на Димитровский мост будет невозможно
Перекрытие будет действовать по ночам с 8 по 11 октября
С 8 по 11 октября в Новосибирске перекроют движение по проезду Энергетиков. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Проезд перекроют из-за работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Дорогу будут перекрывать только по ночам: с 23 часов до 5 утра. Движение перекроют в обе стороны. В частности, на Димитровский мост попасть не получится.
— Объезд будет осуществляться по улицам Большой,
Готовность всех объектов, которые возводят для четвертого моста, составляет 60%. Срок завершения работ — конец 2023 года. Строительство ведет компания ВИС.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
В начале сентября фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на стройке нового моста. Посмотрите, как она выглядела тогда.