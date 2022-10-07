Проезд Энергетиков перекроют на три ночи: выехать через него на Димитровский мост будет невозможно

С 8 по 11 октября в Новосибирске перекроют движение по проезду Энергетиков. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.



Проезд перекроют из-за работ по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Дорогу будут перекрывать только по ночам: с 23 часов до 5 утра. Движение перекроют в обе стороны. В частности, на Димитровский мост попасть не получится.