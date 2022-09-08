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Таксист погиб в аварии под Новосибирском: его «Шкода» вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком

В результате ДТП легковой автомобиль опрокинулся, съехав в кювет

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Инспекторы выясняют, почему таксист вылетел на встречную полосу.

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Утром 8 сентября на автодороге Р-254 в Барабинском районе произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 62-летнего таксиста. Он выехал на встречную полосу на своем автомобиле Šcoda Rapid, столкнулся с грузовиком и слетел в кювет.

— Водитель 1960 года рождения двигался со стороны Новосибирска в сторону Барабинска и на 1284-м км трассы при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, после чего Šcoda съехала в левый кювет и опрокинулась, — сообщили в ГИБДД региона.

Водитель легкового автомобиля скончался до приезда медиков. НГС обратился за комментарием в «Яндекс.Такси», на момент публикации редакция не получила обратной связи.

Сегодня, 8 сентября, автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП с «Нивой» на Богдашке. В аварии погибла женщина из легкового автомобиля.

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