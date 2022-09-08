Таксист погиб в аварии под Новосибирском: его «Шкода» вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком
В результате ДТП легковой автомобиль опрокинулся, съехав в кювет
Утром 8 сентября на автодороге Р-254 в Барабинском районе произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь
— Водитель 1960 года рождения двигался со стороны Новосибирска в сторону Барабинска и на
Водитель легкового автомобиля скончался до приезда медиков. НГС обратился за комментарием в «Яндекс.Такси», на момент публикации редакция не получила обратной связи.
Сегодня, 8 сентября, автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП с «Нивой» на Богдашке. В аварии погибла женщина из легкового автомобиля.