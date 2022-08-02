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В Новосибирске автомобиль с флагами ВДВ выехал на встречную полосу

Его заметили у Горского жилмассива

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Сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск

Сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск

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В Новосибирске утром 2 августа в районе Горского жилмассива заметили автомобиль, который выехал на полосу встречного движения.

— Сегодня около 10:00 с Горского жилмассива на улицу Блюхера выехал кроссовер Honda CR-V с торчащими флагами ВДВ из окон, поехал по встречной полосе, где чуть не совершил столкновение со встречным автомобилем, — написал очевидец в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы выяснить, будет ли проведена проверка по данному факту и какое наказание грозит водителю. На момент публикации ответ не поступил.

Весной «девятка» без номеров выехала на встречку в районе ГПНТБ. На автомобиле не было госномеров. Инцидент попал на видео.

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ВДВГИБДДвстречная полоса
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