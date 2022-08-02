В Новосибирске автомобиль с флагами ВДВ выехал на встречную полосу

В Новосибирске утром 2 августа в районе Горского жилмассива заметили автомобиль, который выехал на полосу встречного движения.

— Сегодня около 10:00 с Горского жилмассива на улицу Блюхера выехал кроссовер Honda CR-V с торчащими флагами ВДВ из окон, поехал по встречной полосе, где чуть не совершил столкновение со встречным автомобилем, — написал очевидец в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».