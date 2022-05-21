«Девятка» без номеров выехала на встречку в центре Новосибирска — видео инцидента
Автомобиль проехал мимо пассажирского автобуса
Вечером 19 мая в Новосибирске заметили автомобиль ВАЗ-2109 с тонировкой и без государственных номеров. Он на высокой скорости ехал по встречной полосе.
По словам новосибирца Вадима Дорогина, он увидел автомобиль на улице Кирова в 19:30.
— На пересечении с улицей Восход, в районе ГПНТБ, навстречу общему потоку двигался на большой скорости автомобиль ВАЗ-2109 без госномера, тонированный и мигал фарами, создавая реальную опасность и угрозу жизни и здоровью других участников движения. Он пролетел между моим автомобилем и автобусом. Я ехал с дочкой. Была угроза лобового столкновения, — написал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
На кадрах с видеорегистратора видно, что автомобиль действительно проезжает между другой машиной и автобусом.
Как пояснили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель «девятки» нарушил пункт 9.1 Правил дорожного движения РФ.
— На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева, — рассказали в ГИБДД.
Как рассказал в разговоре с НГС Вадим Дорогин, он обратился в Госавтоинспекцию и сообщил о произошедшем.
В середине апреля на Ордынском шоссе Mazda CX-5 на высокой скорости выехала на встречную полосу, включив аварийные сигналы. Свидетелем грубого нарушения ПДД стал создатель паблика «АСТ-54». Момент происшествия попал на видео.