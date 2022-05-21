«Девятка» без номеров выехала на встречку в центре Новосибирска — видео инцидента

Вечером 19 мая в Новосибирске заметили автомобиль ВАЗ-2109 с тонировкой и без государственных номеров. Он на высокой скорости ехал по встречной полосе.

По словам новосибирца Вадима Дорогина, он увидел автомобиль на улице Кирова в 19:30.

— На пересечении с улицей Восход, в районе ГПНТБ, навстречу общему потоку двигался на большой скорости автомобиль ВАЗ-2109 без госномера, тонированный и мигал фарами, создавая реальную опасность и угрозу жизни и здоровью других участников движения. Он пролетел между моим автомобилем и автобусом. Я ехал с дочкой. Была угроза лобового столкновения, — написал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

