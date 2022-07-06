Движение по Ипподромской снова открыли — что было причиной перекрытия

Сегодня утром, 6 июля, в Новосибирске был перекрыт участок улицы Ипподромской от здания на Большевистской, 1 до улицы Шевченко, 17/1. По данным «Яндекс.Карт», дорога должна была быть перекрыта до 23:59 8 июля. Но движение получилось открыть раньше, сообщили в компании ВИС, которая ведет рядом с местом происшествия работы, связанные со стройкой четвертого моста.



— В результате прошедшего в Новосибирске ливня был частично размыт реконструируемый в настоящее время конус насыпи под Зыряновским путепроводом. Песок попал на съезд Ипподромской, из-за чего было принято решение временно перекрыть движение по этому участку для обеспечения безопасности автомобилистов. На текущий момент все необходимые работы проведены, движение по съезду открыто, — отметили в ВИС.



По заявлению ВИС, реконструкция Зыряновского путепровода в том числе предусматривает укрепление конусов насыпи под ним, что позволит городу избежать подобных ситуаций в будущем.

