Под Новосибирском отремонтируют трассу до Томска — показываем участок на карте
За работы готовы отдать 319 миллионов
Территориальное управление автомобильных дорог НСО объявило аукцион на ремонт дороги Томск — Колывань — Новосибирск. За работы на участке в 7,7 километра готовы заплатить 319 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.
— Подрядчикам предстоит выполнить подготовительные работы, провести обустройство участков, установить ограничивающие знаки в местах производства работ, фрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой и новый асфальтобетон, укрепить обочины, установить барьерные ограждения и новые дорожные знаки, нанести разметку термопластиком, — сообщила пресс-служба ТУАД.
Первый этап работ начнется после подписания контракта с подрядчиком. Ремонт должны завершить к 1 ноября 2022 года.
Ранее в ТУАД объявили о ремонте дороги до аэропорта Толмачёво. Работы оценили в 83,1 миллиона рублей.