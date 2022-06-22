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Под Новосибирском отремонтируют трассу до Томска — показываем участок на карте

За работы готовы отдать 319 миллионов

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Ремонт начнется у Колыванского кольца

Ремонт начнется у Колыванского кольца

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Территориальное управление автомобильных дорог НСО объявило аукцион на ремонт дороги Томск — Колывань — Новосибирск. За работы на участке в 7,7 километра готовы заплатить 319 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.

— Подрядчикам предстоит выполнить подготовительные работы, провести обустройство участков, установить ограничивающие знаки в местах производства работ, фрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой и новый асфальтобетон, укрепить обочины, установить барьерные ограждения и новые дорожные знаки, нанести разметку термопластиком, — сообщила пресс-служба ТУАД.

Первый этап работ начнется после подписания контракта с подрядчиком. Ремонт должны завершить к 1 ноября 2022 года.

Ранее в ТУАД объявили о ремонте дороги до аэропорта Толмачёво. Работы оценили в 83,1 миллиона рублей.

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ТУАДТомскгосзакупки
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