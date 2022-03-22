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«Попросили взять ручную кладь и покинуть самолет»: рейс из Новосибирска в Казахстан задержали для проверки полиции

Пассажиры ждали полтора часа

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Проверка безопасности произошла в ночь с 21 на 22 марта

Проверка безопасности произошла в ночь с 21 на 22 марта

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В аэропорту Толмачево в ночь на 22 марта задержали рейс Новосибирск-Казахстан из-за проверки безопасности.

— Вылет был запланирован на 00:05, мы уже сидели в самолете, пристегнутые. Нам проводили предполетную инструкцию. И тут инструкцию прервала речь второго пилота, что задержка 10–15 минут. Он сказал, что нужно досмотреть борт в целях безопасности, — рассказал читатель НГС Виталий (имя по его просьбе изменено).

Спустя пять минут пассажирам объявили, что проверка безопасности затянется еще на 15 минут. Спустя какое-то время пассажиров попросили выйти из самолета.

— Через минут 10 нам сказали, что просим собрать всю ручную кладь и покинуть самолет, — вспоминает пассажир. Возле самолета был полиция, собаки, люди из службы безопасности аэропорта. Пассажиры прошли повторный досмотр. Задержка была около 1:40.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО,

сотрудники органов проверяли информацию, которая к ним поступила.

— По результатам мероприятий никаких предметов, которую какую-то опасность для пассажиров или для воздушного судна обнаружена не было, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В феврале самолет, который летел из Калининграда в Новосибирск, экстренно приземлился в Омске. Пассажиру рейса стало плохо.

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