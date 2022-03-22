«Попросили взять ручную кладь и покинуть самолет»: рейс из Новосибирска в Казахстан задержали для проверки полиции

— По результатам мероприятий никаких предметов, которую какую-то опасность для пассажиров или для воздушного судна обнаружена не было, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В феврале самолет, который летел из Калининграда в Новосибирск, экстренно приземлился в Омске. Пассажиру рейса стало плохо.