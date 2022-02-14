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«Медики ходили туда-сюда»: самолет Калининград — Новосибирск экстренно приземлился в Омске

На борту стало плохо пассажиру

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Самолет экстренно посадили <nobr class="_">12 февраля</nobr> в Омске

Самолет экстренно посадили 12 февраля в Омске

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Самолет, который летел из Калининграда в Новосибирск, экстренно приземлился в Омске на прошедших выходных.

— Причина была в болезни пассажира, — уточнили в пресс-службе омского аэропорта.

Инцидент произошел 12 февраля. Как сообщают в телеграм-канале Aviaincident, происшествие было в 16:26 по московскому времени. Капитан корабля доложил о больном на борту. В 16:54 самолет приземлился в Омске, а пассажир был госпитализирован в центральную больницу Омска. Самолет принадлежит авиакомпании S7 («Сибирь»).

Как рассказал один из пассажиров самолета, новосибирский ресторатор Даниил Прицкау, в аэропорту они провели меньше часа.

— Сначала летели, а потом снижаться раньше. И мужчина сзади спросил, что случилось. Нам ответили, что с давлением у кого-то проблемы. Потом медики ходили туда-сюда. Долго трап подавали, долго всё это происходило. Все живы, с пониманием по большому счету отнеслись, — вспомнил новосибирец.

Как уточнил Даниил, некоторые пассажиры были на стыковочном рейсе и очень переживали из-за этого.

В пресс-службе S7 не ответили на звонки корреспондента НГС.

Днем 31 января в новосибирском аэропорту Толмачево остановили при взлете самолет авиакомпании S7. Причиной стала техническая неисправность на судне.

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