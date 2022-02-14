«Медики ходили туда-сюда»: самолет Калининград — Новосибирск экстренно приземлился в Омске

Самолет, который летел из Калининграда в Новосибирск, экстренно приземлился в Омске на прошедших выходных.
— Причина была в болезни пассажира, — уточнили в пресс-службе омского аэропорта.
Инцидент произошел
Как рассказал один из пассажиров самолета, новосибирский ресторатор Даниил Прицкау, в аэропорту они провели меньше часа.
— Сначала летели, а потом снижаться раньше. И мужчина сзади спросил, что случилось. Нам ответили, что с давлением у кого-то проблемы. Потом медики ходили туда-сюда. Долго трап подавали, долго всё это происходило. Все живы, с пониманием по большому счету отнеслись, — вспомнил новосибирец.
Как уточнил Даниил, некоторые пассажиры были на стыковочном рейсе и очень переживали из-за этого.
В пресс-службе S7 не ответили на звонки корреспондента НГС.
Днем 31 января в новосибирском аэропорту Толмачево остановили при взлете самолет авиакомпании S7. Причиной стала техническая неисправность на судне.