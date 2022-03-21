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Тема дняОштрафован пилот частного самолета
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Пилота частного самолета оштрафовали за незаконный полет над пригородом Новосибирска

Пилот «летучей лисицы» получил штраф в 20 тысяч

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Пилота частного самолета оштрафовали

Пилота частного самолета оштрафовали

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Под Новосибирском пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет. Он вылетел, не получив разрешение, в феврале 2022 года.

— Установлено, что в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации частный пилот на самолете типа «Аэропракт» (летучая лисица) совершал полеты над пригородом Новосибирска без уведомления органов управления воздушным движением и направления им плана полета, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Пилот был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил использования воздушного пространства) с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Красотка-пилот придумала необычный бизнес — она продает людям самолеты по цене ужина в ресторане.

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