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10 фото из скользкого Новосибирска — смотрим, где опасно ходить

Некоторые из тротуаров больше напоминают каток

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По улице Воскресной в Кировском районе, по словам читателя, люди ходят до остановки. При этом тротуар почти полностью во льду

По улице Воскресной в Кировском районе, по словам читателя, люди ходят до остановки. При этом тротуар почти полностью во льду

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В конце зимы, когда потепление днем стало чередоваться с морозами ночью, тротуары города покрылись ледяной коркой.

В некоторых местах они сменяются вычищенными участками, а в других — жителям приходится преодолевать солидное расстояние по «катку».

НГС попросил читателей прислать снимки с проблемных дорог. Посмотрите на них в нашей подборке.

— Большевистская, 96 тут вообще ужас. Каток, ходить невозможно. С другой стороны еще хуже, — написал читатель

— Большевистская, 96 тут вообще ужас. Каток, ходить невозможно. С другой стороны еще хуже, — написал читатель

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— Улица Семьи Шамшиных, 83. За домом тротуар, который выходит на Гоголя к светофору. Очень узкая дорожка ледяная на один ботинок

— Улица Семьи Шамшиных, 83. За домом тротуар, который выходит на Гоголя к светофору. Очень узкая дорожка ледяная на один ботинок

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— Лед голимый, с колдобинами, — так описал тротуар рядом с улицей Дуси Ковальчук, 20 наш читатель

— Лед голимый, с колдобинами, — так описал тротуар рядом с улицей Дуси Ковальчук, 20 наш читатель

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— Каждое утро иду на работу от остановки «Горбольница» по нечетной стороне улицы Залесского. Утром это просто жесть, каток, наледь страшенная, — пишет новосибирец

— Каждое утро иду на работу от остановки «Горбольница» по нечетной стороне улицы Залесского. Утром это просто жесть, каток, наледь страшенная, — пишет новосибирец

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— На улице Объединения, 56 вдоль всего дома ледяные колеи, наледь, очень скользко. Эта ситуация опасна и может привести к ДТП или травмированию людей, — рассказал местный житель

— На улице Объединения, 56 вдоль всего дома ледяные колеи, наледь, очень скользко. Эта ситуация опасна и может привести к ДТП или травмированию людей, — рассказал местный житель

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— Фото с улицы Путевой — по ней люди спешат на электричку, — поделился местный житель

— Фото с улицы Путевой — по ней люди спешат на электричку, — поделился местный житель

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Так выглядит тротуар в районе дома на Семьи Шамшиных, 30

Так выглядит тротуар в районе дома на Семьи Шамшиных, 30

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По словам новосибирца, в районе улицы Титова, 10 такой сугроб лежит уже две недели

По словам новосибирца, в районе улицы Титова, 10 такой сугроб лежит уже две недели

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Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что власти требуют от ДЭУ качественной уборки тротуаров и дорог. На жалобы читателей на чистку Красного проспекта, улиц Ленина и Есенина глава города ответил, что их уборкой займутся в ближайшее время.

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