10 фото из скользкого Новосибирска — смотрим, где опасно ходить

В конце зимы, когда потепление днем стало чередоваться с морозами ночью, тротуары города покрылись ледяной коркой.

В некоторых местах они сменяются вычищенными участками, а в других — жителям приходится преодолевать солидное расстояние по «катку».

НГС попросил читателей прислать снимки с проблемных дорог. Посмотрите на них в нашей подборке.