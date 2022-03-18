10 фото из скользкого Новосибирска — смотрим, где опасно ходить

В конце зимы, когда потепление днем стало чередоваться с морозами ночью, тротуары города покрылись ледяной коркой.
В некоторых местах они сменяются вычищенными участками, а в других — жителям приходится преодолевать солидное расстояние по «катку».
НГС попросил читателей прислать снимки с проблемных дорог. Посмотрите на них в нашей подборке.
Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что власти требуют от ДЭУ качественной уборки тротуаров и дорог. На жалобы читателей на чистку Красного проспекта, улиц Ленина и Есенина глава города ответил, что их уборкой займутся в ближайшее время.