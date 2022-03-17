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Мэр Новосибирска пообещал чистку тротуаров улицы Ленина и Красного проспекта

Редакция НГС предлагает читателям рассказать, где еще в городе скользко ходить

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На площади Ленина много наледи

На площади Ленина много наледи

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 17 марта пообещал, что администрация займется наледью на улицах города.

В частности, в редакцию НГС читатели жаловались на плохую проходимость по улицам Ленина, Красный проспект и Есенина. Эти обращения корреспондент НГС передал сегодня мэру.

— Период сейчас весенний, особенно опасен тем, что с повышением температуры снег подтаивает, но в ночное время замерзает. Наледи представляют опасность для наших пешеходов. Большая работа сегодня проводится, потому что мы большое внимание уделяем и требуем от наших ДЭУ качество уборки проезжей части, тротуарной части — особое внимание. Серьезные недостатки мы видим на внутридворовой территории, — отметил Анатолий Локоть.

Он поставил задачу отработать проблему с тремя названными улицами и обратился к тем, кто ответственен за их содержание.

На этой же пресс-конференции мэр города заявил, что движение по улице Писарева в Новосибирске собираются открыть после середины мая. Это связано с ремонтом теплосетей.

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