Троллейбус № 13 перестал ходить по Писарева из-за ремонта — когда маршрут восстановят

Движение по улице Писарева в Новосибирске собираются открыть после середины мая. Это связано с ремонтом теплосетей.
О том, что движение на дороге ограничивают, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. С 1 марта по 15 апреля закрыт участок между зданиями
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции рассказал, что под дорогой пролегают магистральные теплосети с высокой степенью износа. Сейчас их планово меняют.
— Проводятся плановые работы по замене труб. Рассчитаны они до середины мая. После этого восстанавливать движение полноценное. Будет восстановлено асфальтовое покрытие, маршрут общественного транспорта, — сообщил глава города 17 марта.
Он уточнил, что в этом году в Новосибирске ожидается больший объем ремонта теплосетей, чем в прошлом. Из-за этого увеличится количество ограничений движения.
В прошлом году улицу Писарева перекрывали на два месяца для ремонта теплосетей. Из-за этого на Красном проспекте регулярно собирались пробки. Когда участок открыли, на нем побывал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Почитайте в его репортаже, в каком состоянии была дорога.