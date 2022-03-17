Троллейбус № 13 перестал ходить по Писарева из-за ремонта — когда маршрут восстановят

В прошлом году улицу Писарева перекрывали на два месяца для ремонта теплосетей. Из-за этого на Красном проспекте регулярно собирались пробки. Когда участок открыли, на нем побывал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Почитайте в его репортаже, в каком состоянии была дорога.