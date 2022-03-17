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Троллейбус № 13 перестал ходить по Писарева из-за ремонта — когда маршрут восстановят

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что работы продлятся до середины мая

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Теплосети под дорогой уже ремонтировали в прошлом году

Теплосети под дорогой уже ремонтировали в прошлом году

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Движение по улице Писарева в Новосибирске собираются открыть после середины мая. Это связано с ремонтом теплосетей.

О том, что движение на дороге ограничивают, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. С 1 марта по 15 апреля закрыт участок между зданиями № 62 и № 60, с 16 апреля по 15 мая — от дома № 60 до № 83. При этом троллейбус № 13 теперь объезжает улицу Писарева.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции рассказал, что под дорогой пролегают магистральные теплосети с высокой степенью износа. Сейчас их планово меняют.

— Проводятся плановые работы по замене труб. Рассчитаны они до середины мая. После этого восстанавливать движение полноценное. Будет восстановлено асфальтовое покрытие, маршрут общественного транспорта, — сообщил глава города 17 марта.

Он уточнил, что в этом году в Новосибирске ожидается больший объем ремонта теплосетей, чем в прошлом. Из-за этого увеличится количество ограничений движения.

В прошлом году улицу Писарева перекрывали на два месяца для ремонта теплосетей. Из-за этого на Красном проспекте регулярно собирались пробки. Когда участок открыли, на нем побывал авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Почитайте в его репортаже, в каком состоянии была дорога.

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