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Когда лучше ездить на такси в новогоднюю ночь и праздники — ответы агрегаторов и самих водителей

Сэкономить можно в определенные часы

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Чтобы сэкономить, нужно попасть в промежуток, когда и водителей на линии достаточно и спрос невысокий

Чтобы сэкономить, нужно попасть в промежуток, когда и водителей на линии достаточно и спрос невысокий

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В новогоднюю ночь и праздники в Новосибирске ожидается рост цен на такси — агрегаторы и водители рассказали, когда лучше делать заказ, чтобы сэкономить.

Постарайтесь уехать до 17:00

В сервисе «Яндекс.Такси» посоветовали 31 декабря делать заказы до 20:00, а потом уже после 22:00.

— С 02:00 до 04:00 — наиболее удачное время для того, чтобы отправиться в гости, погулять по городу или, наоборот, вернуться домой на такси: спрос уже не так высок и стоимость поездки снижается, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Утром 1 января, по данным агрегатора, заказывать такси лучше с 08:00 до 10:00 или с 13:00 до 15:00

Сервис такси «Максим» приводит другие данные.

— Обычно максимальные цены на поездки действуют 31 декабря после 17 часов и в саму новогоднюю ночь — на это время приходится пик заказов и нагрузки на водителей. Тем, кто хочет в новогодний период ездить дешевле, рекомендуем заказывать автомобиль в часы, когда спрос не максимальный. Обычно 31 декабря это время до 17 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января — после 9 часов, когда многие еще спят после новогодней ночи, — отметили в сервисе. — В новогодние каникулы люди реже заказывают такси в утренние и дневные часы. Сэкономить можно, если перенести вечерние поездки на более раннее время.

«Всё будет зависеть от количества водителей»

Водители такси советуют ездить в гости после 10:00.

— Слишком рано утром может быть мало водителей на линии, и цена вырастет. Вечером будет высокий спрос, — рассказал водитель такси Антон. — Но это всё очень непредсказуемо.

Идеальным периодом может стать предобеденное время — до полудня.

— В период с 10:00 до 16:00 водителям обычно не делают никаких доплат, и все катаются по голым тарифам. И поездки могут быть дешевле. В праздники это время более непредсказуемо. Всё будет зависеть от количества водителей. В это время много кто выходит на подработки, поэтому цена поездки может не сильно увеличиваться в любое время, — объяснил водитель Евгений. — Но лучше всего брать середину дня. Вечером цена однозначно будет расти.

Многие новосибирцы стараются оставить личный транспорт в новогоднюю ночь и январские праздники и воспользоваться такси. Цены на услуги водителей возрастут, но не каждому заказу они будут рады. Мы спросили у водителей, куда они точно не повезут новосибирцев или будут готовы это сделать только за серьезную доплату.

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