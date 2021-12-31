Когда лучше ездить на такси в новогоднюю ночь и праздники — ответы агрегаторов и самих водителей

В новогоднюю ночь и праздники в Новосибирске ожидается рост цен на такси — агрегаторы и водители рассказали, когда лучше делать заказ, чтобы сэкономить.
Постарайтесь уехать до 17:00
В сервисе «Яндекс.Такси» посоветовали 31 декабря делать заказы до
— С
Утром 1 января, по данным агрегатора, заказывать такси лучше с
Сервис такси «Максим» приводит другие данные.
— Обычно максимальные цены на поездки действуют 31 декабря после 17 часов и в саму новогоднюю ночь — на это время приходится пик заказов и нагрузки на водителей. Тем, кто хочет в новогодний период ездить дешевле, рекомендуем заказывать автомобиль в часы, когда спрос не максимальный. Обычно 31 декабря это время до 17 часов, когда люди еще не отправились отмечать праздник, а 1 января — после 9 часов, когда многие еще спят после новогодней ночи, — отметили в сервисе. — В новогодние каникулы люди реже заказывают такси в утренние и дневные часы. Сэкономить можно, если перенести вечерние поездки на более раннее время.
«Всё будет зависеть от количества водителей»
Водители такси советуют ездить в гости после
— Слишком рано утром может быть мало водителей на линии, и цена вырастет. Вечером будет высокий спрос, — рассказал водитель такси Антон. — Но это всё очень непредсказуемо.
Идеальным периодом может стать предобеденное время — до полудня.
— В период с
Многие новосибирцы стараются оставить личный транспорт в новогоднюю ночь и январские праздники и воспользоваться такси. Цены на услуги водителей возрастут, но не каждому заказу они будут рады. Мы спросили у водителей, куда они точно не повезут новосибирцев или будут готовы это сделать только за серьезную доплату.