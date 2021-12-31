Когда лучше ездить на такси в новогоднюю ночь и праздники — ответы агрегаторов и самих водителей

Идеальным периодом может стать предобеденное время — до полудня.

— В период с 10:00 до 16:00 водителям обычно не делают никаких доплат, и все катаются по голым тарифам. И поездки могут быть дешевле. В праздники это время более непредсказуемо. Всё будет зависеть от количества водителей. В это время много кто выходит на подработки, поэтому цена поездки может не сильно увеличиваться в любое время, — объяснил водитель Евгений. — Но лучше всего брать середину дня. Вечером цена однозначно будет расти.

Многие новосибирцы стараются оставить личный транспорт в новогоднюю ночь и январские праздники и воспользоваться такси. Цены на услуги водителей возрастут, но не каждому заказу они будут рады. Мы спросили у водителей, куда они точно не повезут новосибирцев или будут готовы это сделать только за серьезную доплату.

