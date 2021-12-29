Днем Новосибирск встал в 8-балльных пробках: показываем проблемные участки

Сегодня днем, 29 декабря, в Новосибирске зафиксировали серьезные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает их в 8 баллов.
На правом берегу движение практически остановилось на улицах Сибирской, Советской, 1905 года, Писарева, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Красина. Заторы образовались на Красном проспекте, проспекте Димитрова, площадях Кондратюка и Лунинцев. Пробка собралась на Гусинобродском шоссе.
Наибольшие заторы есть при движении к Димитровскому мосту, в районе площади Будагова и у метро «Речной вокзал». Пробки в обе стороны образовались на Большевистской, Лобова, Декабристов и Днепрогэсовской, в районе храма Михаила Архангела.
На левом берегу пробки собрались на площади Лыщинского на съезде с Октябрьского моста. Движение затруднено на улицах Блюхера, Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Новогодней, Ватутина, Блюхера, Мира, Сибиряков-Гвардейцев. Также серьезный затор образовался на Хилокской в районе Тещиного Языка.
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