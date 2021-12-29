Участок почистили вечером: кто убирал дорогу на Дзержинского, где скорую из снега вытаскивали 6 человек

В мэрии Новосибирска заявили, что участок дороги рядом с домом на проспекте Дзержинского, где на прошлой неделе застряла машина скорой, должна была чистить компания ПАО «Ростелеком». После инцидента на месте провели уборку. В компании заявили, что по кадрам сложно определить, что это их территория.



Автомобиль застрял в снегу 22 декабря. Его пытались вытолкнуть из заноса трое мужчин, потом им помогли еще трое. Только после этого скорая смогла поехать дальше.