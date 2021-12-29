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Участок почистили вечером: кто убирал дорогу на Дзержинского, где скорую из снега вытаскивали 6 человек

В мэрии назвали ответственного за территорию

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Инцдент произошел днем

Инцдент произошел днем

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В мэрии Новосибирска заявили, что участок дороги рядом с домом на проспекте Дзержинского, где на прошлой неделе застряла машина скорой, должна была чистить компания ПАО «Ростелеком». После инцидента на месте провели уборку. В компании заявили, что по кадрам сложно определить, что это их территория.

Автомобиль застрял в снегу 22 декабря. Его пытались вытолкнуть из заноса трое мужчин, потом им помогли еще трое. Только после этого скорая смогла поехать дальше.

— Указанный земельный участок принадлежит ПАО «Ростелеком». Механизированная очистка участка произведена 22.12.2021. Организация уборки территории и вывоза снега с земельных участков, находящихся в собственности, находится вне пределов компетенции администрации района, — сообщили НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что снег, согласно правилам благоустройства, необходимо убирать не реже одного раза в две недели. При этом нельзя допускать колейности и увеличения уровня уплотненного снега более 5 см.

В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что по кадрам сложно определить, на чьей территории произошел инцидент. Уборкой зданий и земельных участков компании проводит фирма «Современные технологии».

— Уборка подходов к зданию (тротуары, тропинки, крыльцо и т.д.), которые находятся на наших земельных участках, проходит ежедневно. Механическая уборка техникой осуществляется на основании заявок и графика, который составляется на неделю в зависимости от погодных условий. В графике на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года очистка территории и вывоз снега стояли на вечер 22 декабря. Данная уборка была проведена в соответствии с графиком, — сообщили НГС в ПАО «Ростелеком».

Ранее в Новосибирске автомобиль скорой застрял в частном секторе. Чтобы его вытащить, потребовалось два трактора.

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«Ростелеком»Дзержинский районуборка снега
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