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Шесть человек выталкивали скорую помощь из снега на проспекте Дзержинского — это сняли на видео

Местный житель рассказал, что на участке регулярно застревают машины

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Инцидент произошел днем 22 декабря

Инцидент произошел днем 22 декабря

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Сегодня днем, 22 декабря, во дворе дома на проспекте Дзержинского, 18 в Новосибирске застрял автомобиль скорой помощи — его смогли вытолкать шестеро человек.

— Я снимал около 7 минут, начал не сразу. Машины здесь часто застревают: и машины жильцов, и такси, скорая не в первый раз застряла, — рассказал НГС читатель Виктор.

На кадрах, которые прислал НГС местный житель, видно, что сначала автомобиль пытались вытолкнуть три человека, после этого к ним присоединились еще трое. Несмотря на усилия, машина скатывалась назад после того, как ее удавалось сдвинуть с места.

НГС обратился за комментарием к главному врачу станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу, чтобы узнать, часто ли происходят такие инциденты и на сколько машина задержалась на вызов. Посмотрев видео, он ответил, что на нем не видно номера. Врач не смог рассказать, работает ли эта машина на государственной станции скорой помощи или относится к частной клинике.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», этот дом не находится в ведении управляющей компании. В УК «Дзержинец», которая обслуживает близлежащие дома, сообщили, что в здании находится общежитие. НГС отправил запрос в мэрию по ситуации с проездом.

Ранее НГС рассказывал о том, что в Новосибирске скорую, которая застряла в снегу, доставали УАЗ и КАМАЗ. Но эти машины тоже застряли. Фельдшер Сергей Комлев поделился своим мнением о том, почему такое происходит.

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