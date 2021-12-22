Шесть человек выталкивали скорую помощь из снега на проспекте Дзержинского — это сняли на видео

Сегодня днем, 22 декабря, во дворе дома на проспекте Дзержинского, 18 в Новосибирске застрял автомобиль скорой помощи — его смогли вытолкать шестеро человек.

— Я снимал около 7 минут, начал не сразу. Машины здесь часто застревают: и машины жильцов, и такси, скорая не в первый раз застряла, — рассказал НГС читатель Виктор.



На кадрах, которые прислал НГС местный житель, видно, что сначала автомобиль пытались вытолкнуть три человека, после этого к ним присоединились еще трое. Несмотря на усилия, машина скатывалась назад после того, как ее удавалось сдвинуть с места.