Шесть человек выталкивали скорую помощь из снега на проспекте Дзержинского — это сняли на видео

Сегодня днем, 22 декабря, во дворе дома на проспекте Дзержинского, 18 в Новосибирске застрял автомобиль скорой помощи — его смогли вытолкать шестеро человек.
— Я снимал около 7 минут, начал не сразу. Машины здесь часто застревают: и машины жильцов, и такси, скорая не в первый раз застряла, — рассказал НГС читатель Виктор.
На кадрах, которые прислал НГС местный житель, видно, что сначала автомобиль пытались вытолкнуть три человека, после этого к ним присоединились еще трое. Несмотря на усилия, машина скатывалась назад после того, как ее удавалось сдвинуть с места.
НГС обратился за комментарием к главному врачу станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу, чтобы узнать, часто ли происходят такие инциденты и на сколько машина задержалась на вызов. Посмотрев видео, он ответил, что на нем не видно номера. Врач не смог рассказать, работает ли эта машина на государственной станции скорой помощи или относится к частной клинике.
По данным сайта «Реформа ЖКХ», этот дом не находится в ведении управляющей компании. В УК «Дзержинец», которая обслуживает близлежащие дома, сообщили, что в здании находится общежитие. НГС отправил запрос в мэрию по ситуации с проездом.
Ранее НГС рассказывал о том, что в Новосибирске скорую, которая застряла в снегу, доставали УАЗ и КАМАЗ. Но эти машины тоже застряли. Фельдшер Сергей Комлев поделился своим мнением о том, почему такое происходит.