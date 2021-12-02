Как в Новосибирске скорую вызволяли УАЗ и КАМАЗ и тоже застряли — анекдот от фельдшера

Есть в нашем городе такое учреждение, как «Медтранс», которое обеспечивает станцию скорой медицинской помощи водителями и транспортом. О нем горожане периодически читают в городских новостях: то зарплаты низкие, то со спецвыплатами не ладно, то приобретение запасных частей и расходных материалов водителями за свой счет.



В общем — большая такая организация. Правда не имеющая спецтехники для эвакуации автомобилей скорой помощи. Из года в год зимой наши автомобили оказываются в снежном плену и всё это время на помощь коллегам приезжает многострадальный УАЗ-«таблетка». Говорить о том, что ему не всегда под силу выдернуть «Газель» (особенно новые, которые тяжелее), мы подробно не будем. Но зато уверенно можно сказать о выдающихся дипломатических навыках водителей того самого УАЗа, которые сами ищут спецтехнику и просят помочь.



Года идут, но ситуация не меняется. По каким причинам — остается догадываться. Но та же мэрия города не может быть не в курсе многолетней проблемы, так как в свою диспетчерскую службу они получают обращения. К самим диспетчерам нет вопросов, выше своих полномочий они не прыгнут. Просто дело в том, что и мэрии помочь нечем. Нет ни службы специальной и, по всей видимости, никакого протокола для действий в подобных ситуациях нет. А ведь у муниципалитета есть спецтехника. В том же Горэлектротранспорте. Так почему бы не разработать четкий алгоритм действий? На наш взгляд, этим должна заниматься именно мэрия, так как всё происходит на территории мегаполиса. Снова и снова.