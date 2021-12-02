Как в Новосибирске скорую вызволяли УАЗ и КАМАЗ и тоже застряли — анекдот от фельдшера

Мало кто в Новосибирске доволен уборкой снега. Хорошей работой может похвастаться разве что Первомайский район, а остальным приходится терпеть сугробы, гололед или кашу на дороге. Непросто приходится и скорой помощи. Тяжелые машины регулярно застревают в нечищеных дворах. Врачам часто приходится откапывать их, толкать и просить помощи у отзывчивых прохожих. А из машин, которые могли бы эвакуировать транспорт, работает только один УАЗ. Сергей Комлев — фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске, рассуждает, почему в таком огромном городе помогать скорой некому.
Есть в нашем городе такое учреждение, как «Медтранс», которое обеспечивает станцию скорой медицинской помощи водителями и транспортом. О нем горожане периодически читают в городских новостях: то зарплаты низкие, то со спецвыплатами не ладно, то приобретение запасных частей и расходных материалов водителями за свой счет.
В общем — большая такая организация. Правда не имеющая спецтехники для эвакуации автомобилей скорой помощи. Из года в год зимой наши автомобили оказываются в снежном плену и всё это время на помощь коллегам приезжает многострадальный УАЗ-«таблетка». Говорить о том, что ему не всегда под силу выдернуть «Газель» (особенно новые, которые тяжелее), мы подробно не будем. Но зато уверенно можно сказать о выдающихся дипломатических навыках водителей того самого УАЗа, которые сами ищут спецтехнику и просят помочь.
Года идут, но ситуация не меняется. По каким причинам — остается догадываться. Но та же мэрия города не может быть не в курсе многолетней проблемы, так как в свою диспетчерскую службу они получают обращения. К самим диспетчерам нет вопросов, выше своих полномочий они не прыгнут. Просто дело в том, что и мэрии помочь нечем. Нет ни службы специальной и, по всей видимости, никакого протокола для действий в подобных ситуациях нет. А ведь у муниципалитета есть спецтехника. В том же Горэлектротранспорте. Так почему бы не разработать четкий алгоритм действий? На наш взгляд, этим должна заниматься именно мэрия, так как всё происходит на территории мегаполиса. Снова и снова.
23 ноября около 22 часов героический УАЗ в очередной раз помчался на помощь застрявшим в снегу коллегам в СНТ «Металлург» на Гусинобродском шоссе. Но помочь не смог, застрял сам. В попытках освободиться произошла поломка и «сел» УАЗ на два дня. Это рекорд. К слову, на месте происшествия находился начальник автоколонны, искал технику, но успехом это не увенчалось, вытащить не смогли. Позже на помощь пришел водитель КАМАЗа, но и он застрял. Застрявшую скорую смогли вытащить с другой стороны, а вот УАЗ и КАМАЗ — нет.
25 ноября около 21 часа все застрявшие автомобили были освобождены. Собственными силами людей из различных автоклубов. Они откликнулись на призыв о помощи, организованно приехали и решили все проблемы. На всё у них ушло порядка 5 часов! Огромное им спасибо. Вы герои того дня!
Застрявшая бригада скорой надолго выпадает из работы. И время, которое могло быть потрачено на оказание помощи пациентам, тратится на физические упражнения с лопатой в лучшем случае. Даже если пришлют другую машину за людьми, всё равно это потеря времени. Возмущает тот факт, что Новосибирск, такой крупный мегаполис, с населением под 2 миллиона человек, не имеет никакой службы для оказания оперативной помощи экстренным службам. Про нормальную чистку снега я вообще молчу.
За мою долгую практику зимой мне неоднократно приходилось откапывать автомобиль скорой, который застревал на вызове. Машем лопатами, толкаем машины, просто потому что выбора нет. И часто получается, что наш доблестный УАЗик занят вызволением других коллег. Кстати, доблестный — без тени сарказма. Работающие на нем ребята реально герои.
Начинаешь бегать по округе просить автомобилистов помочь. И тратится драгоценное время, причем очень много. При этом мы продолжаем работать в условиях острого дефицита выездных бригад. И ладно еще, когда бригада состоит из мужчин, а если из девушек? Особой помощи они водителю не окажут. И проблемы возникают не только зимой, но и в период межсезонья, когда появляется непроходимая грязь.
Прохожие, спасибо, нам помогают и местные жители. Они подходят, толкают, очень многие бросаются нам на помощь. Спасибо. А ответственные за весь этот процесс люди не хотят нам помочь? Позор это или нет для мегаполиса?
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