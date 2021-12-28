В мэрии Новосибирска рассказали, почему меняют автобусные маршруты. Изучаем, как будет теперь

Изменение маршрутов в Советском и Первомайском районах Новосибирска поможет оптимизации муниципального транспорта в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В районах изменяют несколько маршрутов — это вызвало возмущение жителей. Они считают, что реформа усложнит и без того напряженную ситуацию с общественным транспортом. Активные горожане начали собирать подписи против реформы и писать обращения к депутату.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, изменения проходят в рамках оптимизации маршрутной сети. Город приобрел 150 новых автобусов и будет менять маршруты с учетом новых машин.
— Изменение маршрутной сети предусматривает формирование «магистральных» маршрутов с использованием транспортных средств большой вместимости, а также развитие внутрирайонных, так называемых подвозящих маршрутов, обеспечивающих сообщение с ближайшими транспортно-пересадочными узлами либо пересадку на магистральные маршруты, — рассказали в мэрии.
При этом у пассажиров, по информации мэрии, будет возможность бесплатной пересадки на муниципальных маршрутах. Для этого нужно иметь транспортную карту и совершить вторую поездку в течение часа.
Что изменится
Всего предусмотрено изменение 11 маршрутов:
- автобуса № 21 УМ-3 — вокзал «Новосибирск-Главный» с переносом схемы движения маршрута на участке от остановки «Дом Молодежи» до «Микрорайон Весенний» с Первомайской на улицы Эйхе, Героев Революции, Первомайскую. Маршрут переведут в статус магистрального и увеличат количество автобусов;
- автобус № 38 УМ-3 — Цветной проезд с переносом схемы движения маршрута на участке от «Дома Молодежи» до остановки «Микрорайон Весенний» с улиц Эйхе, Героев Революции, Первомайской на Первомайскую. Помимо
38-гоавтобуса, сохраняется маршрутка № 21, маршруты пригородного сообщения № 170, 307, 307б, 317, 322, 370м и пригородными электропоездами;
- автобус № 69 присоединится к
№ 54«в связи с 100% дублированием схемы движения». При этом обещают увеличение максимального количества транспортных средств на маршруте № 54до 16 единиц. Маршрут также хотят сделать магистральным и добавить остановку «Матвеевка». При этом маршрутку № 1ул. Твардовского — вокзал «Новосибирск-Главный» в 1-мквартале 2022 года отменят;
- автобусы № 68 и 20 объединят с изменениями: ст. Матвеевка — м. «Студенческая». При этом
№ 68будет идти по Одоевского, Вересаева, Ласточкина, Нахимова, Баганской, Аксенова, Первомайской, Большевистской, Бугринскому мосту, Ватутина, площади Маркса, проспекту Маркса (в обратном направлении: ул. Геодезическая, Немировича-Данченко). 68-йавтобус сохраняется;
- 65-й автобус будет ходить по кольцевой: ул. Белоусова — Нижняя Ельцовка — ул. Белоусова. Маршрут будет идти по Балтийской, Шлюзовой, Русской, Бердскому шоссе, Лесосечной, Экваторной, Зеленой Горке, Тимакова, Иванова, Арбузова, Российской, Демакова, Кутателадзе, Инженерной, Николаева, проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту, Жемчужной, Университетскому проспекту, Бердскому шоссе, Русской, Шлюзовой, Балтийской. В обратном направлении будет ходить
№ 65аул. Белоусова — Цветной проезд — ул. Белоусова;
скорректируют 36-й автобус. Он будет идти через площадь Карла Маркса, по Бугринскому мосту и Ватутина;
— Данные изменения повысят транспортное сообщение микрорайона Шлюз, «нижней» и «верхней» зоны Академгородка с центральной частью левобережья и правобережья города при пересадке с автобусного маршрута
№ 36на автобусный маршрут № 8, а также в обратном порядке без дополнительной финансовой нагрузки в рамках «сетевой» поездки, — пояснили в мэрии.
- возобновят работу автобусного маршрута
№ 88ОРМЗ — Центральный корпус по измененной схеме: через Таврическую, Березовскую, Бердышева, Печатников, Молодости, Софийскую, Ветлужскую, Новоморскую, Приморскую, Советское шоссе, Центральную, Западную, Северную, 12-ю, 11-ю, Восточную (р. п. Краснообск), Федора Горячева, Прокопьевскую, Комсомольскую, Мира, Ватутина;
- появится новый автобус в «экспрессном» режиме
№ 45кЦентральный корпус — Чемской бор для прямого сообщения между микрорайоном ОбьГЭС, СТЦ «МЕГА» и Карла Маркса.
Автобусы № 50, 72 и 8 не поменяют маршрут, но на них увеличится состав, обещают в мэрии.
Кроме того, в конце декабря стоимость проезда в некоторых маршрутных такси Новосибирска подорожает. Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. Здесь мы рассказывали, каких маршрутов это коснется и сколько будет стоить проезд.