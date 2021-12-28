В мэрии Новосибирска рассказали, почему меняют автобусные маршруты. Изучаем, как будет теперь

Изменение маршрутов в Советском и Первомайском районах Новосибирска поможет оптимизации муниципального транспорта в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В районах изменяют несколько маршрутов — это вызвало возмущение жителей. Они считают, что реформа усложнит и без того напряженную ситуацию с общественным транспортом. Активные горожане начали собирать подписи против реформы и писать обращения к депутату.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, изменения проходят в рамках оптимизации маршрутной сети. Город приобрел 150 новых автобусов и будет менять маршруты с учетом новых машин.