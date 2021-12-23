Систему распознавания лиц планируют ввести в метрополитене Новосибирска

Как сообщало в ноябре издание РБК, власти решили ускорить принятие закона и внедрение системы после трагедии в Казани, когда выпускник гимназии застрелил в ней девять человек. А МВД раскритиковало законопроект МЧС о запуске системы «Безопасный город» («БГ»), так как создание компании для контроля за закупками оборудования может привести к монополизации рынка.

23 декабря новосибирское метро проверяли кинологи, так как поступило сообщение о минировании. Сейчас сотрудники полиции ищут отправителя сообщения.