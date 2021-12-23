Систему распознавания лиц планируют ввести в метрополитене Новосибирска

В новосибирском метрополитене установят интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая будет распознавать лица и находить подозрительный багаж. Об этом сообщил начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло 22 декабря на встрече с журналистами.
— Система способна распознавать лица, выделять среди пассажиров и багажа объекты, которые могут представлять какую-то опасность, угрозу. Всё это делается в автоматическом режиме, акцентируется внимание оператора, соответственно, задействуются силы реагирования.
По словам Аркадия Чмыхайло, система видеонаблюдения будет одновременно работать с системой «Безопасный город».
— Это один из ее элементов. Поэтому здесь сопрягаются задачи технического характера, организационного, финансового с административными органами городами, транспортными предприятиями. Мы всего лишь элемент большой системы. Финансирование будет, скорее всего, из федерального и областного бюджетов, — уточнил начальник новосибирского метрополитена. — В этой системе в первую очередь заинтересованы МВД, ФСБ, к ним примыкает МЧС. И такие объекты транспортной инфраструктуры, как главный вокзал, аэропорт, метрополитен.
«Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасности регионов и муниципалитетов. Она состоит из нескольких блоков, в том числе: общественная безопасность и правопорядок, безопасность коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств, безопасность на транспорте.
Когда в метро будет новая система видеонаблюдения, пока неизвестно. По словам Аркадия Чмыхайло, в метрополитене обозначили точки подключения, установки аппаратуры — информацию о работах передали в областное правительство.
Как сообщало в ноябре издание РБК, власти решили ускорить принятие закона и внедрение системы после трагедии в Казани, когда выпускник гимназии застрелил в ней девять человек. А МВД раскритиковало законопроект МЧС о запуске системы «Безопасный город» («БГ»), так как создание компании для контроля за закупками оборудования может привести к монополизации рынка.
23 декабря новосибирское метро проверяли кинологи, так как поступило сообщение о минировании. Сейчас сотрудники полиции ищут отправителя сообщения.