До Северного кладбища продлили путь трех новосибирских автобусов и одной маршрутки

В Калининском районе Новосибирска с 24 декабря изменится путь автобусов № 27, 46, 73 и маршрутного такси № 73. Теперь они будут ходить до «Северного кладбища».
— Путь этих транспортных средств продляется до конечного остановочного пункта «Северное кладбище» всесезонно. Ранее такое продление действовало только в летний период, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Изменение введено с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города.
Названия будут также изменены:
— автобус № 27 — «Площадь им. Калинина — Северное кладбище»;
— автобус № 46 — «Северное кладбище — Автопорт «Калининский»;
— автобус № 73 — «Ул. Флотская — Северное кладбище»;
— маршрутное такси № 73 — «Северное кладбище — ДК им. Кирова».
На прошлой неделе стало известно, что новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.
Вчера жители Новосибирска пожаловались на перебои в работе маршрута № 18, водители которого устроили протест и перестали работать после изменения схемы движения.