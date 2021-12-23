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До Северного кладбища продлили путь трех новосибирских автобусов и одной маршрутки

Раньше такое продление маршрутов было по сезонам

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Изменения начнут действовать уже завтра, 24 декабря

Изменения начнут действовать уже завтра, 24 декабря

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В Калининском районе Новосибирска с 24 декабря изменится путь автобусов № 27, 46, 73 и маршрутного такси № 73. Теперь они будут ходить до «Северного кладбища».

— Путь этих транспортных средств продляется до конечного остановочного пункта «Северное кладбище» всесезонно. Ранее такое продление действовало только в летний период, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Изменение введено с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города.

Названия будут также изменены:

— автобус № 27 — «Площадь им. Калинина — Северное кладбище»;

— автобус № 46 — «Северное кладбище — Автопорт «Калининский»;

— автобус № 73 — «Ул. Флотская — Северное кладбище»;

— маршрутное такси № 73 — «Северное кладбище — ДК им. Кирова».

На прошлой неделе стало известно, что новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Вчера жители Новосибирска пожаловались на перебои в работе маршрута № 18, водители которого устроили протест и перестали работать после изменения схемы движения.

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