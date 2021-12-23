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«Не пустили 6,5 тысячи»: подсчитаны пассажиры без масок, которые не смогли проехать в новосибирском метро

В подземке постоянно проводят рейды

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По постановлению об ограничениях в период распространения коронавирусной инфекции без масок находиться в общественном транспорте нельзя

По постановлению об ограничениях в период распространения коронавирусной инфекции без масок находиться в общественном транспорте нельзя

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В Новосибирском метрополитене подсчитали, скольким пассажирам в 2021 году пришлось отказать в перевозке из-за того, что они не надели маску.

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что с начала пандемии пассажиропоток резко снизился. Кроме того, в метро не пускали пассажиров без масок.

— Кроме непосредственно своей работы, сотрудники метрополитена, в первую очередь служба движения, безопасности, вынуждены были работать с пассажирами. В течение этого года не было пропущено в метрополитен более 6,5 тысячи человек. Это тоже и потерянные деньги, и выяснения отношений. Но стремимся выполнить требования, — рассказал Аркадий Чмыхайло 22 декабря на встрече с журналистами

По его словам, пандемия сильно повлияла на работу метрополитена. В 2020 году пассажиропоток упал на 30% по сравнению с удачным для подземки 2019 годом. В 2021 году ситуация более или менее стабилизировалась — вышли на 80% перевозок относительно 2019 года: пока подошли к цифре 68,5 млн пассажиров, к концу года, по подсчетам метрополитена, цифра вырастет до 70 с лишним миллионов.

Кроме контроля на входе, маски проверяют у пассажиров на перроне и в поездах. Недавно прошел очередной масочный рейд — многие пассажиры считают, что маску носить не нужно, если они вакцинированы.

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пандемиямасочный режим
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