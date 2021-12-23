«Не пустили 6,5 тысячи»: подсчитаны пассажиры без масок, которые не смогли проехать в новосибирском метро

В Новосибирском метрополитене подсчитали, скольким пассажирам в 2021 году пришлось отказать в перевозке из-за того, что они не надели маску.



Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что с начала пандемии пассажиропоток резко снизился. Кроме того, в метро не пускали пассажиров без масок.

— Кроме непосредственно своей работы, сотрудники метрополитена, в первую очередь служба движения, безопасности, вынуждены были работать с пассажирами. В течение этого года не было пропущено в метрополитен более 6,5 тысячи человек. Это тоже и потерянные деньги, и выяснения отношений. Но стремимся выполнить требования, — рассказал Аркадий Чмыхайло 22 декабря на встрече с журналистами